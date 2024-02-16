Trump yeniden mahkemede

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evlilik dışı ilişkileri ile ilgili sus payı ödediğine dair iddiaların görüleceği davanın ertelenmesi talebi geril çevrildi. New York mahkemesi yargıcı jürili davanın 25 Mart'ta görülmeye başlanmasına karar verdi.



Karar, Trump'ın 2016 başkanlık kampanyası sırasında ortaya çıkan evlilik dışı ilişkilerle ilgili haberleri örtbas etmeye çalıştığına dair yıllardır süren suçlamalara dayanan bir davaya zemin hazırlıyor. Bu, Trump'a karşı açılan dört ceza soruşturmasından ilki olacak.



Diğer davalarda Trump, 2020 seçim sonuçlarını tersine çevirmek için komplo kurmak ve gizli belgeleri Florida'daki mülkünde yasa dışı olarak istiflemekle suçlanıyor.



Yargıç Juan Manuel Merchan sus payı davasının altı haftaya kadar sürmesinin beklendiğini söyledi.



Avukatları duruşma tarihinin Trump'ın ön seçim çalışmalarını olumsuz etkileyebilecek olması nedeniyle ertelemede ısrar ediyordu.



Savunma avukatı Todd Blanche, "Hiçbir sebep yokken 'Manhattan'daki bu mahkeme salonunda oturacaksınız' demek tamamen seçime müdahaledir. Peki ya Trump'ın hakları?" ifadelerini kullandı.



Adliye koridorunda gazetecilere konuşan Trump da benzer bir iddiada bulunarak, gazetecilere davanın kendisine siyasi açıdan zarar vermek için açıldığını ve kampanyalarına müdahale edeceğini iddia etti.



Kasım ayındaki seçimlerde Joe Biden'a rakip olmaya en yakın isim olan Trump, “Tüm gün boyunca Manhattan'da bir adliyede otururken nasıl aday olabilirsiniz? Şu anda Güney Carolina'da olmam gerekiyor" dedi.



Son haftalarda, kampanya etkinliklerini katılması zorunlu olmadığı mahkeme duruşmaları ile harmanlayan Trump, pazartesi günü Florida'da kendisini gizli dökümanları evine götürmekle suçlayan kapalı duruşmada da hazır bulundu.



New York davası Trump'ın karşı karşıya olduğu dört suçlama arasında hukuki açıdan en az tehlikeli olanı olarak değerlendiriliyor.



Trump'ı seçimlere müdahale etmekle suçlayan Washington davası geçtiğimiz ay resmi olarak ertelendi ve Yüksek Mahkeme şimdi dokunulmazlık sorununu değerlendiriyor. Florida'daki gizli belgeler davasının duruşması 20 Mayıs'ta yapılacak ancak bu tarih ertelenebilir. Atlanta davasında herhangi bir duruşma planlanmıyor.



Merchan, duruşma tarihini netleştirmenin yanı sıra, Trump'ın avukatlarının davanın düşürülmesi yönündeki talebini de reddetti.



Dava, porno yıldızı Stormy Daniels ve eski Playboy modeli Karen McDougal ile Trump'ın evlilik dışı çocuk sahibi olduğuna dair bir hikayesi olduğunu iddia eden Trump Tower kapıcısına yapılan ödemelere odaklanıyor.



Trump'ın o zamanki avukatı Michael Cohen, Daniels'a 130 bin dolar ödedi ve National Enquirer tabloid gazetesinin yayıncısının McDougal'a 150 bin dolar ödemesini ayarladı.



Savcılar, Trump'ın şirketinin daha sonra Cohen'e 420 bin dolar ödediğini ve ödemeleri geri ödeme olarak değil yasal gider olarak kaydettiğini ileri sürüyor.