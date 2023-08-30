Samanyolu Haber /Gündem / FSM Köprüsü’nde zincirleme kaza: 2’si ağır 5 yaralı /30 Ağustos 2023 21:25

FSM Köprüsü’nde zincirleme kaza: 2’si ağır 5 yaralı

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

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İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Ankara istikametinde saat 18.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

4 aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
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