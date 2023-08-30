Güngören’de silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Güngören Merkez Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede saat 18.00 sıralarında silahlı çatışma çıktı.



İddiaya göre kahvehaneye gelen bir grup, silahlarla rastgele ateş etmeye başladı. Kahvehanede bulunanların da karşılık vermesi üzerine silahlı çatışma çıktı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.



İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından 1 kişi gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.