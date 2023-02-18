Fuat Oktay kendisine yakışan(!) açıklamayı yaptı: 10 bin TL’lik yardımı herkes alamayacak

Buna göre evi yıkılan, ağır, orta ya da az hasar alan depremzedelere yardım yapılacak. Bu durumda, evi hasar almayan ama ailesinde can kaybı olanlar bu yardımdan yararlanamayacak. AKP rejiminin betona, insan hayatından daha fazla önem verdiği bir kez daha perçinlemiş oldu.







Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi’nde açıklamalarda bulundu. Fuat Oktay’ın açıklamalarından başlıklar şöyle:





- 1589 refakatsiz çocuk var. 953’ü ailelerine teslim edildi, 556’sı ise hastanede takip ediliyor, çocuk birimlerinde 80 çocuk var. 1342 çocuğun kimliğini belirledik. 247’sinin kimliklerini belirlemeye çalışıyoruz.







- Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayıp, enkazları kaldırıp, konutlara yapıp hayatı normalleştirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor.





- 597 bin 594 binanın tespiti tamamladı. Bu binalarda 2 milyon 576 bin 917 daire bulunuyor. Bunlardan 75 bin 717 bina ya yıkılmış ya acil yıkılacak ya da oturulamayacak durumda. (Murat Kurum 84 bin 726 olarak açıklamıştı) Daire olarak karşılığı 306 bin 568. Hasarsız ya da az hasarlı 1 milyon 900 bin civarında bina mevcut.





- 375 bin kişi deprem bölgesinden tahliye edildi. Kendiliğinden ayrılanlar da var.





- Afetzedelerin gittiği il ve ilçelerde de geçici barınma yerleri oluşturmaya çalışıyoruz.





- Salgın hastalıklar da sürekli gündemimizde olan bir husus. Sağlık bakanlığımız bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Gerek aşılama gerek doğrudan müdahaleyle. Barınma yerlerinde sağlık merkezleri oluşturacağız.





- Ayni bağış çalışmalarımız devam ediyor. Orada bir sorun görmüyoruz.





- Hane başı zarar gören depremzedelere 10 bin lira ödeme yapılacak aile başı. Bu destek hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre verilecek. Yıkık, acil yıkılacak, büyük hasarlı, orta hasarlı ya da az hasarlı olan konutlarda oturanlara yöneliktir bu yardım. Hasarsız olanlara yönelik değil. Ödemeler







- AFAD tarafından yapılmakta. Çevre Bakanlığı’nın hasar tespit çalışmalarının sonucuna göre yapılmakta.





- Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme gerçekleştirilmiştir.

- Deprem bölgesinde arama-kurtarma faaliyetinin durdurulduğu iddiası) Böyle bir şey söz konusu değildir, olmasına da asla müsaade etmeyiz.