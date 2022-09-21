Samanyolu Haber /Gündem / Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket! /21 Eylül 2022 18:24

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

Osmaniye’de cezaevinden tahliye edilen üç Furkan gönüllüsünü karşılamaya giden 14 kişinin gözaltına alınması üzerine Osmaniye Emniyet Müdürlüğü’ne giden Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul’a bir polis memuru eliyle ahlaksız hareket yaptı.

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

Osmaniye’de Kur’an Okuma Evi’nin mühürlenmemesi için binanın önünde nöbet tuttukları için 28 Haziran’da tutuklanan Furkan Hareketı gönüllüleri Arif Gündüz, Ahmet Çelikten ve Fatih Kara tahliye edildi. Cezaevinden tahliye olan arkadaşlarını karşılamaya giden Furkan Hareketi gönüllüleri polis çeşitli bahanelerle engel oldu.

Cezaevinden tahliye olan Arif Gündüz’ün evinin önünde bekleyen polis, aralarında yeni tahliye olan Ahmet Çelikten ve Fatih Kara’nın da aralarında olduğu 14 kişiyi darp ederek yeniden gözaltına aldı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 14 kişinin akıbeti hakkında bilgi almak için Osmaniye Emniyet Müdürlüğü önüne giden Furkan gönüllülerine bilgi verilmezken Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul’a nizamiyede görevli bir polis memuru eliyle ahlaksız hareket yaptı. Binanın önünde bekleyen kadınları cep telefonuyla görüntüleyen polis memuru daha sonra orta parmağıyla kadınlara terbiyesizlik yaptı.

Osmaniye Emniyeti tarafından hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan aralarında yeni tahliye olan iki kişinin de bulunduğu 14 Furkan Hareketi mensubu daha sonra serbest bırakıldı.

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Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

Furkan Vakfı gönüllüsü kadınlara polisten ahlaksız hareket!

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