Nobel ödüllü Pamuk: ‘Korka korka konuşuyorum, AKP’nin herkesi hapse atacak gücü kalmadı’

Türkiye’nin Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk ve tek yazarı Orhan Pamuk, T24 Yazarı Murat Sabuncu’ya Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan son kitabı “Uzak Dağlar ve Hatıralar” ilgili verdiği söyleşide hem AKP iktidarı ve Altılı Masa hem de demokrasi ve Türkiye burjuvazisiyle ilgili görüşlerini paylaştı.







İlk kez düzenlediği 1901 yılından bugüne kadar dünyada 118 kişinin değer görüldüğü Nobel Edebiyat Ödülü’nü Türkiye’den kazanan (2006) tek isim olan Pamuk “sandık sonuçlarına karşı çıkılamayacağını, ancak demokrasinin sadece seçimden ibaret olmadığını” vurguladı. Orhan Pamuk, “Demokrasi için fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü şart. Sadizmle demokrasi olmaz” dedi.





”KORKA KORKA KONUŞUYORUM”

Hayatı boyunca “korka korka konuştuğunu” ifade eden Orhan Pamuk; “Ama eskisi kadar korkmuyorum ve korkmakta haklı olduğumu düşünüyorum. Cesur değilim, korkuyorum ama korka korka konuşuyorum. Çünkü hiç konuşmamaktan daha çok korkuyorum. Utanıyorum… Osman Kavala hapiste, herkes hapiste, herkese eziyet ediliyor. Sadistlik, hunharlık, zalimlik örnek olsun haline gelmiş. Şarkıcı Gülşen’e yapılanlara bakınız. Bunlardan korkulmaz mı? İnsan olan korkar ama insan olan korkusundan utanır gene konuşur, gene konuşur. Osman Kavala içeride, HDP’nin yöneticileri içeride, ‘Orhan sesini çıkart’ diyorlar. Haklılar, çıkartmaya çalışıyorum, bu kadar çıkıyor” diye konuştu.





‘AKP’NİN HERKESİ HAPSE ATACAK GÜCÜ KALMADI’

“AKP’nin artık herkesi hapse atma gücü kalmadığını” düşündüğünü ifade eden Pamuk; “Son üç ayda pek çok yerden aldığım duyumlar, hislerim, gazetelerde okuduklarım… Artık bürokrasi mi dersiniz, derin devlet mi, millet mi dersiniz, yavaş yavaş iktidarı Erdoğan’dan başkasına verme hazırlığı içerisinde. Bence artık tünelin sonundaki ışık göründü de nasıl olacağını bilmiyoruz” yorumunu yaptı.







‘ALTILI MASA ADAYINI SEVECEĞİM’

Murat Sabuncu’nun sorusu üzerine, iktidardaki Cumhur İttifakı’na karşı muhalefetten altı partiyi bir araya getiren Altılı Masa ile ilgili olarak da görüşlerini paylaşan Orhan Pamuk, “Ben değerleri savunmalıyım, Altılı Masa umarım iyi bir aday bulur, umarım o aday kazanır, demokrasimizi restore eder. Kemal Kılıçdaroğlu’na insan olarak, dürüstlüğü olarak, samimiyeti olarak inanıyorum. Kendisi çok kurnaz, şeytana ayakkabısını ters giydirecek bir politikacı olmayabilir. Bizim istediğimiz saydamlık, dürüstlük, güveni bana veriyor” görüşünü dile getirdi.





Pamuk, “Altılı Masa’nın belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayını seveceğini” söyledi. Tutuklandıktan sonra bir süre ev hapsine alınan şarkıcı Gülşen’e yapılanlara, Alzheimer hastalığına yakalanmasına rağmen tutuklu HDP’li Aysel Tuğluk’un serbest bırakılmamasına, haksız tutuklamalara tepki gösteren Orhan Pamuk, “Aydınlardan intikam alınmaz” dedi.





Türkiye burjuvazisini / Türk zenginleri de eleştiren Orhan Pamuk, şu ifadeleri kullandı:





“Bir ülkenin zenginleri, üstelik TÜSİAD’ları da var. Kendi aralarında örgütlenmişler, inanın bir sürü gazeteyi onlar kontrol ediyor. Bir sorumlulukları var, onlar da demokrasinin bir parçasıdır. Kişisel olarak zenginlerden hoşlanmam, onları mağrur bulurum ve hiç de ilginç bulmam ama Türk zenginlerin biraz daha cesur olmalarını beklerdim. Diyebilirler bana, sen oldun mu Orhan? Biraz daha açık sözlü olmaya çalıştım. Türkiye bakın bu sessizlikle, bankasını, malını, her şeyini, değerini kaybediyor. O burjuvazi de servetini dünya genelinde kaybetti.”