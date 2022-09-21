Samanyolu Haber /Gündem / Tartışılan afişleri Cumhur İttifakı astırmış /21 Eylül 2022 18:10

Tartışılan afişleri Cumhur İttifakı astırmış

CHP'yi ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan provokatif afişleri asan firmadan dikkat çeken bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ ziyareti öncesi reklam panolarına provokatif içerikli afişler asılmıştı. Provokatif afişleri basan şirketten yapılan açıklamada, “Cumhur İttifakı partilerinin isteğiyle bastık.” denildi.


Açıklama şu şekilde:

Kamuoyunun dikkatine!
Son günlerde kamuoyunda gündem oluşturan Bilboard’larda yer alan afişlerin baskısı, Cumhur İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin talebiyle şirketimiz tarafından yapılmıştır. Baskısını yaptığımız açık hava reklam mecralarının işletmesi ve asım işleri bize ait değildir. Baskısını yaptığımız açık hava reklamları (Bilboard, Raket, Totem ve Megalight) yetkili şirket tarafından bizden teslim alınmış ve asımı yine bizden teslim alan şirket tarafından yapılmıştır.

Kamuoyunda, şirketimizin 3. şahıslarla ortaklık yaptığı iddiaları dolaşmaktadır. Bu iddiaların asla gerçeklik payı yoktur. Şirketimiz, REKA Reklam/ Mustafa Karatepe adıyla 16.10.2016 yılında resmi olarak faaliyete başlamış ve halen faaliyetlerine reklam, baskı, fuarcılık, dezenfeksiyon ve organizasyon konularında devam etmektedir. Bir takım çevrelerin çıkar ya da provoke amaçlı iddia ettikleri gibi şirketimizin kurulduğu günden bu yana 3. şahıslarla hiçbir ortaklığı olmamıştır.

Şirketimiz, misyonumuz ve ticari anlayışımız gereği bugüne kadar hiçbir siyasi partinin ne yanında ne de karşısında yer almamış, tam aksine hepsine eşit mesafede bulunmuştur ve böyle olmaya da devam edecektir. Geldiğimiz noktada kamuoyunda yer alan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak adına böyle bir açıklama yapma gereği duyulmuştur.

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