Samanyolu Haber /Gündem / Furkan Vakfı üyelerine plastik mermiyle müdahale /16 Ocak 2022 10:41

Furkan Vakfı üyelerine plastik mermiyle müdahale

Furkan Vakfı üyeleri, tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle Adana’da yaptıkları basın açıklamasına polis gaz bombasıyla müdahale etti.

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Furkan Vakfı üyeleri, tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle Adana’da yaptıkları basın açıklamasına polis müdahale etti.

Adana’da Furkan Vakfı üyeleri, tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle Beşocak Meydanı’nda bir araya gelerek yürümek istedi. Ancak polis meydanı ve İnönü Parkı’nı bariyerlerle kapattı. Polis, meydanda bir araya gelen gruptan basın açıklaması yapıp, dağılmalarını istedi. Saatlerce bekleyişini sürdüren grup, açıklama yapmadan dağıldı.

PLASTİK MERMİ VE BİBER GAZIYLA MÜDAHALE
 
MA’nın aktardığı bilgiye göre, dağılma sırasında yol kapatıp slogan attıkları gerekçesiyle Furkan Vakfı üyelerine polis plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti. Müdahalede bazı kişiler yaralandı. Gözaltının yaşanmadığını müdahale, protestocuların vakfın binasına geçmesiyle son buldu.
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