Futbolcuları zora sokacak emsal karar: CAS, kilolu futbolcunun sözleşmesinin feshini haklı buldu









CAS, Sevilla'nın sözleşmesini feshettiği futbolcu Joriz Gnagnon'a karşı açtığı davayı haklı buldu. CAS, kararında Gnagnon'un sözleşmesinde, kulübün belirlediği ve kilo kriterlerini karşılamakla yükümlü olduğunu belirtti. Gnagnon'unbu kriterleri karşılamadığını ve kulübün uyarılarına rağmen gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesinin haklı olduğuna hükmetti.





TRT'nin haberine göre, Sevilla Kulübünden "CAS, oyuncu Joris Gnagnon'un uygun kilo ve kondisyon seviyelerini koruyamadığı gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesinin haklı olduğuna hükmetti. Mahkemenin kararı, kulübün hukuka uygun davrandığı ve bunun haksız bir ihraç vakası olmadığı yönündedir." açıklaması geldi.









Karar, futbol kulüplerinin oyuncuların fiziksel kondisyonlarını ve kilolarını kontrol etme konusundaki haklarını güçlendiriyor. Bu kararla, kulüpler, oyuncuların performansını olumsuz etkileyebilecek kilo sorunlarına karşı daha fazla önlem alma imkanı bulacak.





Karar, aynı zamanda futbolcuların da kendilerine karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor. Futbolcular sözleşmelerinde yer alan kondisyon ve kilo kriterlerini karşılamakla yükümlü olduklarını unutmamalı ve bu kriterleri karşılamak için gerekli önlemleri almalı.

Yetkililer kararla ilgili futbolcuların kulüpleriyle olan sözleşmelerini ihlal ettikleri takdirde ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacaklarını bilmeleri gerektiği değerlendirmesinde bulundu.



27 yaşındaki Fransız futbolcu Joriz Gnagnon, Ocak 2022'de ülkesinde Saint-Etienne'e transfer olmuş ve 4 ay sonra kilo sorunları nedeniyle orada da tutunamamıştı. Gnagnon, Haziran 2022'den beri hiçbir kulübe transfer olamadı.

