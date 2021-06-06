G7’den dev şirketlere vergi kararı

ABD Maliye Bakanı Janet Yellen de, “önemli ve benzeri bulunmayan” bir adım olarak nitelendirdiği anlaşmanın, küresel vergilendirmedeki dengesizlikleri sonlandıracağını söyledi.

Son yıllarda üzerinde çalışılan anlaşma ayrıca İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ulusal dijital hizmetlere uyguladığı vergilendirmenin de sonlandırılması kararını kapsıyor. Amerika, Avrupa ülkelerindeki bu ulusal vergilendirme politikalarının büyük Amerikan teknoloji firmalarını adil olmayan bir şekilde hedef aldığını savunuyordu.

G7 ülkelerinin aldığı kararın uygulamaya konması için, gelecek ay Venedik’te düzenlenmesi planlanan G20 toplantısında da masaya yatırılması gerekiyor.

Sunak, sürecin bu kısmına atfen, “Biraz karmaşık ama bu ilk adım” ifadelerini kullandı.

Anlaşmada, söz konusu şirketlerin, faaliyetlerinin çevresel etkisini daha standart bir şekilde beyan etmesine yönelik bir madde de yer alıyor. Bu maddeyle hedeflenen, yatırımcıların büyük firmalara mali destek sunup-sunmama konusunda daha kolay karar alabilmesini sağlamak.

Birçok yerde çok az ya da hiç vergi ödemeyen Google, Amazon ve Facebook gibi küresel çapta faaliyet gösteren büyük şirketlere uygulanan vergilerden ülke yönetimlerinin daha fazla gelir sağlayabilmesi için vergi reformu tartışmaları uzun bir süredir gündemdeydi.





Bu şirketlere uygulanacak vergilendirmenin en az yüzde 15 oranında olması önerisi Başkan Joe Biden liderliğindeki ABD yönetiminden geldi.





Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire anlaşmayı benimsemekle birlikte vergilendirme oranının yüzde 15’in üzerinde olmasını tercih ettiğini belirtti.





“Şirketler artık karlarını vergilendirmenin en düşük olduğu ülkelere kayarak vergiden kaçamayacaklar” diyen Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz da bu anlaşmanın “vergiden sığınma yerleri için kötü bir haber” olduğunu söyledi.





Anlaşmanın hangi şirketleri kapsadığı henüz netlik kazanmış değil ancak karar metninde “en büyük ve en karlı çok uluslu şirketler” ifadeleri kullanıldı.





Öte yandan, diğer teknoloji devlerine kıyasla daha az kar beyan eden Amazon’un bu anlaşmaya dahil edilip-edilemeyeceği konusu da gündemde.