Samanyolu Haber /Gündem / Galata Kulesi'nin İBB'den alınması davasında yeni gelişme /17 Nisan 2020 22:26

Galata Kulesi'nin İBB'den alınması davasında yeni gelişme

Galata Kulesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınması yönünde açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme kararın verilebilmesi için tüm belge ve bilgilerin gönderilmesini istedi.

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İstanbul 7. İdare Mahkemesi, Beyoğlu Kaymakamlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İBB’ye Galata Kulesi’ni boşaltması istemiyle açtığı davayı durdurdu. Mahkeme kararın verilebilmesi için tarafların ellerindeki tüm belge ve bilgileri mahkemeye göndermesini istedi.

Cumhuriyet'ten İlayda Kaya'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Beyoğlu Kaymakamlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Galata Kulesi’nin işletmesinin boşaltılması için yaptığı başvuraya yaptığı itiraz sonuçlandı. Yürütmeyi durdurma kararı verilen İstanbul 7. İdare Mahkemesi kararında “Uyuşmazlığın çözümü ve davacıların istemi hakkında karar verilebilmesi için; Davalı İdarelerden; Dava konusu işlemin hukuki gerekçesinin açıklanarak, işlem dayanağını oluşturan tüm bilgi ve belgeleri içeren işlem dosyasının onaylı ve okunaklı bir örneğinin Mahkememize gönderilmesinin istenilmesine, Davanın durumu ile tahliye kararı niteliğindeki uyuşmazlığın hukuki durumu dikkate alınarak, ayrıca işlemin uygulanması halinde verilecek kararın etkisi tükenecek olduğundan, davacının yürütmenin durdurulması isteme karar oy birliği ile karar verildi”denildi. Beyoğlu Kaymakamlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün savunması alındıktan sonra yeniden bir karar verileceği kaydedilen kararda 7 günlük itiraz süresinin olduğu kaldedildi. 

“KARŞI TARAFIN SAVUNMASININ ALINMASI BEKLENİYOR”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 1. Hukuk Müşaviri Eren Sönmez de ,“Tedbir kararı devam ederken tahliye yazısı yazılmıştı. Bizde yürütmenin durdurulmasını istedik ve mahkeme de karşı tarafın savunmasının alınıp yeni bir karar alıncaya kadar yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Böylece 14 Nisan’da Galata Kulesi’ni tahliye edilmesi kararı durduruldu”dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Galataport’tan Atatürk Kültür Merkezi’ne uzanan bir kültür yolu planladıklarını ve ismini “Beyoğlu Kültür Yolu” koyduklarını açıklamış, Kule işletmesinin de sözleşme süresi dolan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınarak yeni ihale yapılacağını söylemişti.
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