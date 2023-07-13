Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Angelino’nun maliyetini açıkladı /13 Temmuz 2023 22:34

Galatasaray Angelino’nun maliyetini açıkladı

Galatasaray, Leipzig'den İspanyol futbolcu Angelino'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

SHABER3.COM

Sözcü'de yer alan habere göre yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol beke takviye yaptı. Leipzig’in İspanyol yıldızı Angelino, satın alma opsiyonuyla kiralandı.

Galatasaray, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada Angelino’nun maliyetini duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbolcu Jose Angel Esmoris Tasende ve Kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro’dur.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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