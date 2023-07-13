Dilan Yeşilgöz, partisinin genel başkanlığına aday gösterildi

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre VVD MYK Başkanı Eric Wetzels, siyaseti bırakma kararı alan VVD lideri ve Başbakan Mark Rutte'nin "büyük ayak izlerini" takip etmenin zor olduğunu belirterek, "Bunu yapabilecek biri varsa, o da Dilan'dır” dedi.



Dilan Yeşilgöz’ün, düşen hükümetin en büyük partisi VVD’nin lideri seçilmesi durumunda, Hollanda’nın ilk kadın ve göçmen kökenli başbakanı olma yolu da açılacak.



Hollanda’da 4 partili koalisyon hükümeti, VVD’nin katı bir göç ve iltica planı ısrarı nedeniyle geçen hafta düşmüştü.



Göç ve iltica planı konusunda dayatması nedeniyle hükümeti dağıtmakla suçlanan VVD lideri ve Başbakan Mark Rutte, bu hafta başında, siyaseti bırakma kararı aldığını bildirdi.



Yaklaşık 13 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Rutte, Kasım ayında yapılması beklenen erken seçimde VVD’nin başında olmayacağını açıkladı.



Bu gelişmenin ardından Hollanda’nın en büyük partisi olan liberal sağcı VVD’de liderlik arayışı başladı.



Medyada ismi en güçlü lider adayı olarak gösterilen Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, Çarşamba günü aday genel başkan adayı olduğunu açıkladı.



VVD Merkez Yönetim Kurulu ile tüm örgüt başkanları, Perşembe sabahı, oy birliğiyle Dilan Yeşilgöz’ün genel bakanlığa aday gösterilmesini kararlaştırdı.



VVD Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Eric Wetzel, parti üyelerine gönderdiği mektupta, bu kararı şöyle duyurdu:



“Tüm bölge başkanları ve merkez yönetim kurulu üyeleri adına, dikkatle ve tam bir güvenle değerlendirildikten sonra, yaklaşan parlamento seçimleri için Dilan Yeşilgöz-Zegerius'un lider adayı olarak gösterilmesine oybirliğiyle karar verildiğini bildirebilirim.”



Wetzel, 17 yıl partinin başında bulunan Mark Rutte’nin ayak izlerini takip edebilecek biri varsa, bu kişinin Dilan Yeşilgöz olduğunu vurguladı.



Yeşilgöz’ün etkileyici bir yol kat ettiğini ve son yıllarda hükümet içinde kendini kanıtlamanın da ötesine geçtiğini belirten Wetzel, “Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak ülkemizin hukukun üstünlüğü ve güvenliğinin güçlenmesine katkı sağlamıştır” dedi.



“Dilan'ın önümüzdeki yıllarda VVD liderliği için en iyi seçim olduğuna ikna olduk” diyen Wetzel, daha özgür, daha güvenli ve daha müreffeh bir Hollanda için gerekeni yaptıklarını kaydetti.



Partinin önde gelen isimlerinden eski bakanlar Klaas Dijkhoff, Edith Schippers ve Jeanine Hennis, VVD liderliği için aday olmayacaklarını açıklamıştı.



Sadece eski milletvekili André Bosman liderlik için aday olacağını bildirdi. Ancak hem parti içinde hem de medyada Bosman’ın şansının bulunmadığı belirtiliyor.



Rutte’nin siyaseti bırakma kararı sonrası, başta kamu yayıncısı NOS olmak üzere, Hollanda medyası, parti içerisinde liderlik için şansı en yüksek ismin, Yeşilgöz olduğunu duyurmuştu.



Medyadaki yorumları, “Bu onur verici ama önemli bir karar. Bu yüzden bunu dikkatlice tartmanız gerekiyor” diyen Yeşilgöz, Çarşamba günü adaylığını resmen açıkladı.



46 yaşındaki Türkiye kökenli politikacı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “VVD liderliği için aday olmaya karar verdim. Söz sırası artık yönetim kurulu ve VVD üyelerinin. Her halükarda ülkemizi daha da güzelleştirme sorumluluğunu seve seve alıyorum” dedi.



Yeşilgöz, ülkenin önde gelen gazetelerinden De Telegraaf’a yaptığı açıklamada da, Başbakan Rutte’nin halefi olarak “Hollanda'yı daha da güçlü ve dirençli hale getirmeye" hazır olduğunu söyledi.



VVD, olası adaylık başvuruları nedeniyle, yeni genel başkanı belirleme süresini 13 Ağustos’a kadar uzattı.



Ancak Lahey’deki siyasi yorumcular ve medyaya göre, parti yetkili kurulları tarafından oybirliğiyle aday gösterilen Dilan Yeşilgöz’ün genel başkanlığına kesin gözüyle bakılıyor.



Kesin gözüyle bakılıyor



Liberal sağ eğilimli VVD, Hollandalı işveren kesimin de desteklediği bir parti. Ülkenin en zenginlerinin yaşadığı Lahey yakınlarındaki Wassenaar kasabası, VVD’nin önemli kalelerinden biri.



De Telegraaf’ın mikrofon uzattığı Wassenaar’daki VVD seçmenleri, Rutte sonrası yeni lider olarak Yeşilgöz’ü gösterdi.



İş dünyasına mensup VVD seçmenlerine göre Yeşilgöz hem çalışkan, dinamik ve yeni bir yüz hem de kadın olması nedeniyle, parti liderliği için en uygun isim.



Sığınmacı olarak Hollanda’ya gelen Yeşilgöz önümüzdeki haftalarda VVD’nin lideri seçilirse, ülkenin ilk kadın ve göçmen kökenli başbakanı olma yolu da açılacak.



Amsterdam Belediye Meclisi üyesi olarak aktif siyasete başlayan Yeşilgöz, 2017 yılında VVD’den milletvekili seçildi.



Daha önce Devlet Bakanı olan Dilan Yeşilgöz, geçen yıldan bu yana Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak görev yapıyor.



Daha önce "Hollanda iltica politikası olmasaydı, asla burada olmazdım" diyen Yeşilgöz, Hollanda hükümeti içindeki iltica ve göç politikasıyla ilgili müzakerelere de liderlik ediyordu.



VVD’nin, çatışma bölgelerinden gelen mültecilerin savaş bitince geri dönmesi ve bunlara yönelik aile birleşimi sınırlaması getirilmesi önerisi, diğer koalisyon ortakları tarafından kabul edilmeyince hükümet düşmüştü.



Genel başkan seçilmesi durumunda sağ liberal VVD’nin katı göç karşıtı politikalarını, kendisi de bir göçmem olan Dilan Yeşilgöz hayata geçirmek için uğraşacak.



Ankara’da 1977 yılında dünyaya gelen Yeşilgöz, 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda (DİSK) görevli Tunceli doğumlu sendikacı Yücel Yeşilgöz’ün kızı.



Yücel Yeşilgöz, darbe sonrası 1980 yılında Türkiye'den kaçarak Hollanda'ya sığınma talebinde bulunmuş.



Dilan Yeşilgöz de, annesi ve kızkardeşi ile birlikte 1984 yılında bir tekneyle Yunanistan’ın Kos adasına kaçmış, oradan da mülteci olarak Hollanda’ya gelmiş.



Kamu yayıncısı NOS’a göre sıkı bir Ajax taraftarı olan Yeşilgöz’ün Moos adında bir köpeği var, Country müziğini seviyor, ve bileğinde büyükannesinin adının yazılı olduğu bir dövme bulunuyor.