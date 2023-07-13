Korkunç cinayeti tüm detaylarıyla anlattı

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre İstanbul’da 11 Temmuz polise başvuran Milli gazete yazarı Mustafa Kasadar, bir gündür haber alamadıkları oğlu Muhammet Nur Kasadar’la ilgili telefonla arayan bir kişinin 40 bin dolar fidye istediğini söyleyerek yardım istedi.



PARKTA FİDYE BULUŞMASI



Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada operasyon başlatıldı.



Polis, aileden fidye isteğini kabul etmiş gibi yaparak pazarlık etmesini istedi. Polisin gözetiminde yapılan görüşmelerde, arayan kişiyle pazarlık sonucu 70 bin lira karşılığında anlaşıldı.



ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Sultangazi ilçesinde bir parkta verilen buluşma yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri aldı.



Fidye için gelen şüpheli Hakan Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan Hakan Ö. önce suçlamaları kabul etmezken, daha sonra işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlatarak suçunu itiraf etti.



Şüphelinin daha önceden ailenin yanında çalıştığı, yaklaşık 2 yıl önce işten ayrıldığı ve taksicilik yaptığı belirlendi.



Şüphelinin gösterdiği Bayrampaşa’daki evde yapılan aramada talihsiz gencin derin dondurucular içinde parçalanmış cesedi bulundu.



KAN DONDURAN İTİRAF



Gasp Büro Amirliğinde ifade veren şüphelinin 10 Temmuz 2023 tarihinde buluştuklarını anlatan Hakan Ö.’nün “Onunla buluştuk. Bir süre dolaştık. Bir lokantada yemek yedikten sonra nargile içmek için benim evime geldik. Orada konuşurken, eski konular açıldı. Ailesinin benim hakkımı yediğini söylediğimde aramızda tartışma çıktı” dediği öğrenildi.



Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü iddia eden Hakan Ö.’nün “Bir anlık öfkeyle onu iple boğarak öldürdüm. Kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğinde öldüğünü fark ettim. Sonra cesetten nasıl kurtulacağımı düşündüm. Cesedi parçalamaya karar verdim. Banyoya taşıyarak onu evde bulunan bıçaklarla kestim ve evde bulunan iki derin dondurucuya yerleştirdim” dediği kaydedildi.



Fidye istemeye cinayetten sonra karar verdiğini anlatan Hakan Ö.’nün “Aileyi arayarak para istedim. Amacım aldığım o para ile ortadan kaybolup kaçmaktı. Ancak polis beni yakaladı” dediği belirtildi.



Daha önceden iki suç kaydı olduğu öğrenilen Hakan Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



TUTUKLANDI



Soruşturma savcısına çıkarılan Öztürk’ün “Kasten adam öldürme” suçundan tutuklanması talep edildi.



Şüpheli, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, Öztürk’ün tutuklanmasına karar verdi.