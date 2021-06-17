Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Başkan adayından hoca açıklaması /17 Haziran 2021 19:10

Galatasaray Başkan adayından hoca açıklaması

Galatasaray'da gözler Cumartesi günü yapılacak olan başkanlık seçiminde. Başkan adaylarından Yiğit Şardan ve İbrahim Özdemir Fatih Terim ile çalışmayacaklarını söyledi. Bu yönde ilk anlaşma da sağlandı.

SHABER3.COM

Galatasaray Kulübü'nde başkan adaylarından İbrahim Özdemir, seçilmesi halinde prensipte anlaştıkları Alman teknik direktör Ralf Rangnick'i göreve getireceklerini açıkladı.

Galatasaray Kulübü'nün 19 Mayıs Cumartesi günü yapacağı Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda başkanlık için yarışacak adaylardan İbrahim Özdemir, teknik direktör konusunda açıklamada bulundu.

Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Galatasaray’ın sportif başarılarında katkısı büyük olan Teknik Direktörümüz Fatih Terim, sporcu ve teknik adam olarak adı kulübümüzle özdeşleşmiş değerli bir arkadaşımızdır.

Adaylığımızı açıkladıktan itibaren, ahde vefanın bir gereği olarak Fatih Terim’le devam etme yönünde niyet bildirdik. Diğer Başkan adaylarından da seçim çalışmalarında hocayı rahat bırakmalarını ve ismini yıpratmamalarını istedik. Ancak, bu talebimiz karşılık görmemiştir. Kendisinin de bu süreçten rahatsızlık duyduğu kanaatindeyiz.

Önümüzde ön eleme maçları dururken, takımın teknik direktörsüz bırakılması düşünülemez. Galatasaray’ın yönetim, teknik direktör ve oyuncular açısından alternatifleri zengindir.

Bu anlayışla, seçimi kazanmamız halinde Galatasaray Teknik Direktörlüğü görevi için Alman teknik adam Ralf Rangnick ile ön görüşme yapılmış ve prensipte mutabakat sağlanmıştır.

Başarılarıyla dünya çapında üne sahip Ralf Rangnick, spor kamuoyunca yakından tanınan Mane, Keita, Upamecano, Haaland, Konate, Kimmich, Werner ve Szoboszlai gibi pek çok  süper yıldızı keşfedip futbol dünyasına kazandıran, sistemli ve disiplinli bir teknik adamdır.

Ayrıca, Bayern Münih’teki görevinin sona ermesi beklenen bilim insanı ve fizik hazırlayıcı Prof.Dr. Holger Broich‘i kondisyoner olarak teknik ekibe dahil etme yönündeki temaslarımız sürmektedir.

Yönetime geldiğimiz takdirde futbol aklımızın Ralf Rangnick olacağını, spor kamuoyuna ve Galatasaraylılara saygıyla duyururuz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray Başkan adayından hoca açıklaması Sonraki Haber >>

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Kanser hastası Ayşe Özdoğan: Çaresiz durumdayım

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Özışık'tan görülmemiş pişkinlik: Veyis Ateş hakkındaki iddiaları cevapla ya da mesleği bırak!

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

Aliyev ve Erdoğan arasında müteahhit diyaloğu: Her yerde varlar

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

EURO 2020'de ilginç paraşütlü protesto

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

İşte Bugünün önemli gelişmeleri

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

NATO'dan önce NATO'dan sonra!

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:47:23