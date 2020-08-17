Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray Elabdellaoui transferini resmen açıkladı /17 Ağustos 2020 19:39

Galatasaray Elabdellaoui transferini resmen açıkladı

Galatasaray, 28 yaşındaki Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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 Galatasaray Kulübü, KAP’a yaptığı bildirim ile yeni transfer Omar Elabdellaoui’ye 3 yıl boyunca ödenecek garanti maaşı da açıkladı. Sarı kırmızılı ekip, Fas asıllı Norveçli savunmacıya 2020-21 sezonu için 1.300.000 euro, 2021-22 sezonu 1.350.000 euro ve 2022-23 sezonu 1.400.000 euro ödeneceğini açıkladı.

İmza sonrası GS TV’ye konuşan Fas asıllı Norveçli futbolcu “Buraya geldiğimden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Başkanımıza beni buraya kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızım ve bu mücadelede yer almak istiyorum” diye konuştu. 
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