Galatasaray, Hakim Ziyech’i resmen açıkladı

Galatasaray Kulübü, Chelsea forması giyen Faslı yıldız futbolcu Hakim Ziyech transferini resmen KAP’a açıkladı.



Chelsea ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusunu bedelsiz olarak kiraladığını duyuran Galatasaray, belli şartların oluşması durumunda bedelsiz satın alma opsiyonunun devreye gireceğini duyurdu.



Galatasaray, İngiliz ekibine kiralama bedeli ve bonservis ücreti ödemeyecek. Hakim Ziyech’in Galatasaray’dan alacağı maaş da belli oldu.



Galatasaray’ın Hakimn Ziyech için KAP’a yaptığı açıklama:



“Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”