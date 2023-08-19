Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray, Hakim Ziyech’i resmen açıkladı /19 Ağustos 2023 23:07

Galatasaray, Hakim Ziyech’i resmen açıkladı

Chelsea'nin Faslı oyuncusu Hakim Ziyech, Galatasaray'ın yeni yıldızı oldu. Üstelik bedelsiz! Galatasaray, resmi açıklamayı KAP'a yaptı.

SHABER3.COM

Galatasaray Kulübü, Chelsea forması giyen Faslı yıldız futbolcu Hakim Ziyech transferini resmen KAP’a açıkladı.

Chelsea ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki kanat oyuncusunu bedelsiz olarak kiraladığını duyuran Galatasaray, belli şartların oluşması durumunda bedelsiz satın alma opsiyonunun devreye gireceğini duyurdu.

Galatasaray, İngiliz ekibine kiralama bedeli ve bonservis ücreti ödemeyecek. Hakim Ziyech’in Galatasaray’dan alacağı maaş da belli oldu.

Galatasaray’ın Hakimn Ziyech için KAP’a yaptığı açıklama:

“Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech ve kulübü Chelsea Football Club Limited ile oyuncunun bedelsiz satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Futbolcuya ise 2023-2024 sezonundan için net 3.587.500 Euro sezonluk ücret ödenecek olup transferinin gerçekleşmesi durumunda 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray, Hakim Ziyech’i resmen açıkladı Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:28:00