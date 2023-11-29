Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray-Manchester United maçında tartışmalı kararlar! Penaltı ve ofsayt… /29 Kasım 2023 23:31

Galatasaray-Manchester United maçında tartışmalı kararlar! Penaltı ve ofsayt…

Manchester United ile Galatasaray arasındaki çekişmeli maçın ilk yarısında tartışmalı kararlar yaşandı. Sarı kırmızılılar bir pozisyonda penaltı beklerken, ilk yarının son anlarında Icardi'nin iptal edilen golü de tepkilerin odak noktası oldu.

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Şampiyonlar Ligi’nde Manchester United’ı ağırlayan Galatasaray, 14. dakikadaki bir pozisyonda penaltı bekledi. Ancak Jose Maria oyunu devam ettirdi. İlk yarının son anlarında Mauro Icardi’nin attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edilirken, sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

A Grubu 5. maçında, Manchester 11. dakikada Alejandro Garnacho’nun golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra beraberlik için bastıran Galatasaray, 14. dakikada bir korner kazandı.

Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Dries Mertens ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa hareketlenen Lucas Torreira kafa vuruşunu yaptı, ancak kaleci Andre Onana çizgi üstünde kurtarışını yaptı.

Pozisyonun devamında yaşanan karambol sonrası Ndombele zayıf bir şut çekerken, top Scott McTominay’in eline temas edince Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi. Maçın İspanyol hakemi Jose Maria, VAR’la yaptığı görüşmenin ardından pozisyonun temiz olduğunu işaret etti ve oyunu devam ettirdi.

ICARDI’NİN GOLÜNE OFSAYT ENGELİ

Manchester United 18. dakikada Bruno Fernandes’in golüyle skoru 2-0’a getirirken, Hakim Ziyech 29’da attığı frikik golüyle farkı 1’e indirdi.

Dakikalar 43’ü gösterdiğinde, savunma arkasına gönderilen topa Mauro Icardi hareketlendi. Topla buluşan Arjantinli golcü, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak yardımcı hakem Icardi’nin ofsaytta olduğunu işaret etti.

Yarı otomatik ofsayt teknolojisinin ofsaytı tespit ettiği an ekranlara getirilirken, sarı kırmızılı taraftarlar ofsayt kararına tepki gösterdi.

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