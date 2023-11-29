Samanyolu Haber /Politika / Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’ye gidiyor /29 Kasım 2023 23:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE’ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İklim Eylemi Zirvesine katılmak üzere, 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret edecek.

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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai’de gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesine katılmak üzere, 30 Kasım- 1 Aralık tarihlerinde Birleşik Arap Emirliklerini ziyaret edecek.

Zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele politikaları başta olmak üzere, çevre sorunları, enerji, gıda, sağlık gibi muhtelif konularda liderler düzeyinde görüş alışverişinde bulunulması planlanmakta. Erdoğan’ın, toplantı marjında, katılımcı bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülmekte.
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