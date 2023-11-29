Galatasaray Manchester United maçında gol yağmuru

Bu sonuçla Galatasaray, grupta puanını 5’e yükseltti ve maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Manchester United ise puanını 4 yaparken son sırada kaldı. Eğer Kopenhag, Bayern Münih’e kaybederse, Galatasaray’a son maçta Danimarka’da alacağı beraberlik bir üst tura çıkması için yetecek.





Bu golden yedi dakika sonra Manchester United farkı ikiye çıkardı. Luke Shaw’un pası ile topla buluşan Bruno Fernandes ceza yayı sol çaprazından doğrudan kaleyi düşündü ve meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturdu.





Bu golden sonra oyunu soğutan Manchester United, soyunma odasına 2-1 galip girdi.





Hakim Ziyech ile pes etmeyen Galatasaray, bir kez daha serbest vuruştan ağları havalandırdı. Ceza sahası sağ çaprazının hemen gerisinden kullanılan serbest vuruşta Hakim Ziyech doğrudan kaleyi düşündü ve kaleci Andre Onana’nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu.





UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında İngiliz devi Manchester United’ı konuk etti. RAMS Park’ta zaman zaman yoğun yağış altında oynanan karşılaşma gol yağmuruna sahne oldu. Manchester United karşısında iki kez iki farklı geriye düşen Galatasaray, zorlu mücadeleden 3-3 beraberlikle ayrılmayı başardı.Galatasaray’ın gollerini 29 ve 62. dakikalarda serbest vuruşlardan Hakim Ziyech, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Manchester United’ın golleri 11. dakikada Alejandro Garnacho, 18. dakikada Bruno Fernandes ve 55. dakikada Scott McTominay kaydetti.Galatasaray. maçın başında üst üste yediği gollerle 2 farklı yenik duruma düştü. Ceza sahası içerisindeki Rasmus Hojlund ile duvar pası yapan Bruno Fernandes bekletmeden pasını ceza sahası içi sol çaprazına hareketlenen arkadaşı Alejandro Garnacho’ya gönderdi. Topla buluşan Alejandro Garnacho vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.Galatasaray, Hakim Ziyech’in serbest vuruştan kaydettiği golle farkı bire indirdi. Ceza yayı sağ tarafından kullanılan serbest vuruşta Hakim Ziyech doğrudan kaleyi düşündü ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.Manchester United, ikinci yarının başında farkı yine ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Aaron Wan-Bissaka yerden pasını ön direğe doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Scott McTominay kayarak vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi.Maça yedek kulübesinde başlayan ve Dries Mertens’in yerine 60. dakikada oyuna giren Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’a beraberliği getiren golü kaydetti. Hakim Ziyech’in pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu.Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince mücadele 3-3 berabere sona erdi.