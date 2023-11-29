Altın Portakal’da sansüre uğrayan ‘Kanun Hükmü’ belgeseline İtalya’dan ödül

Zaman Avustralya'da yer alan habere göre Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde sansüre uğrayan, sinemacıların tepkisi sonrası festivale geri alınan; ancak bakanlığın baskısıyla festivalin iptaline neden olan ‘Kanun Hükmü’ belgeseli İtalya’nın prestijli film festivallerinden Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli Film Festival’inde cesaret verici bulunarak mansiyon ödülü almaya hak kazandı.



Yönetmen Necla Demirci, belgeselin ödül almasını “#KanunHükmü İtalya’da sözünü söyledi ve ödül ile döndü” ifadesiyle sosyal medya hesabından duyurdu.Festival yönetimi Kanun Hükmü belgeselini “haksız olarak görevden alınan iki kamu görevlisinin cesaret ve azmini temiz ve güçlü bir anlatımla aktardığı” gerekçesiyle ödüle layık gördü. Ödül açıklamasında, belgeselde Erdoğan rejiminin baskıcı ortamında iki kamu görevlisinin, ellerinden alınan işlerini geri almak için verdikleri hak mücadelesinin baskıcı ortamda boğulmasının anlatıldığı vurgulandı.KHK’lı Platformları Birliği de belgeselin ödül alması hakkında şu açıklamayı yaptı:



“#KanunHükmü belgeseli, Antalya #AltınPortakal Film Festivali’ne baskı ve sansür nedeniyle alınmamış ve hatta bu tartışmalar nedeniyle 60. yılında festival iptal edilmişti.



Türkiye’de #KanunHükmü belgeselini seyretmeden “sakıncalı” hale getirenlere karşın, iki kamu görevlisinin hak mücadelesini anlatan bu belgesel ödüle doymuyor. Almanya’dan sonra şimdi de İtalya’dan ödülle dönüyor.

Tebrikler

@NejlaDemirci1¨



#KanunHükmü İtalya’da sözünü söyledi ve ödül ile döndü.@Turkiye_KHK pic.twitter.com/d8zaeShxkM



— Nejla Demirci (@NejlaDemirci1) November 28, 2023



NE OLMUŞTU?



Altın Portakal Film Festivali’nde, KHK ile görevlerinden atılan iki memurun mücadelesinin anlatıldığı ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, yarışma seçkisinden çıkarılmıştı. Belgeselin yönetmeni Nejla Demirci, “Filmin kaldırılma gerekçesi aldatmacadır” derken sorumluluğun Altın Portakal Film Festivali’ne ait olduğunu söylemişti.Sansüre tepki gösteren 20 jüri üyesi, film yeniden seçkiye alınana kadar festivalden çekildiklerini duyurmuştu.



Sansür nedeniyle festivalde görev yapacak 20 jüri üyesinin çekilmesinin ardından Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kisa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları filmlerini programdan çekme kararı almıştı.Ortaya çıkan dayanışma sonrası festival yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı. Festivalden yapılan açıklamada, “22.09.2023 tarihinde yapılan duyuru ile 60. Antalya Altın Portakal Film festivali Ulusal Belgesel Film Yarışması seçkisinden çıkarılan “Kanun Hükmü” adlı belgesel filmde yer alan kişi ile ilgili yargılama sürecinin devam etmediği tarafımızca belgelendiği için filmin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verilmiştir” denildi.Filmin hedef gösterilmesinin ardından bakanlık festivalden desteğini çekerken, CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi de Altın Portakal Film Festivali’ni bu yıl iptal etme kararı almıştı.