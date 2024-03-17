Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaray öldü öldü dirildi /17 Mart 2024 18:07

Galatasaray öldü öldü dirildi

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Mauro Icardi (2), Dries Mertens ve Carlos Vinicius kaydetti.

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı.

Kasımpaşa sahasında  oynanan maçı Galatasaray 4-3 kazandı. Galatasaray, 27. dakikada Dries Mertens'in golüyle 1-0 öne geçti. Kasımpaşa, Mauro Icardi'nin kendi kalesine attığı golle 34. dakikada eşitliği yakaladı. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi. Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 48. dakikada öne geçti. Kasımpaşa 57. dakikada Aytaç kara ile eşitliği yakaladı. Ev sahibi ekip 77. dakikada Nuno Da Costa ile öne geçti. Icardi, 83. dakikada Icardi'nin golüyle eşitliği yakaladı. Son bölümde Vınicius'un sahneye çıktı ve 90. dakikada topu ağlara gönderdi. Galatasaray maçı 4-3 kazandı.

Kasımpaşa'da Claudio Winck 79. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Galatasaray'da Mauro Icardi, 81. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Galatasaray ligde üst üste 11. galibiyetini aldı. 

Kasımpaşa ile oynanan maçta Mertens, mücadelenin 27. dakikasında takımını 1-0 öne geçirdi. Belçikalı oyuncu, 48. dakikada Icardi'nin attığı golde de asist yaptı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 maça çıkan Mertens, 8 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

Alınan bu sonucun ardından Galatasaray, 1 maçı eksik Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise 44 puana çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Hatayspor ile oynayacak. Kasımpaşa ise Kayserispor deplasmanına gidecek.
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