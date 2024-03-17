Babacan'dan Şimşek’e eleştiri









Batman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’yı kapsayan seçim gezisine çıkan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “sevdiğimiz bir arkadaşımız” dediği Mehmet Şimşek'e eleştiriler yöneltti.





Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Ne yaptılar? Benim yakın bir çalışma arkadaşım, baktığımızda sekiz yıl beraber çalıştığımız, benim çalışma ekibimde olan ve hemşehrimiz olan bir arkadaşımı ekonominin başına getirdiler, değil mi? Dediler ki ‘Ya Ali Babacan artık muhalefet partisinin lideri, zaten bizi biliyor. Buraya tekrar gelmesi falan da mümkün değil. Çünkü içini biliyor içini. İçeriden içeriye sistemin nasıl çürüdüğünü biliyor Ali Babacan. ‘Bundan sonra gelmez ama Ali Babacan’ın yakın bir arkadaşını ekonominin başına koyarsak acaba o düzeltebilir mi?’ dediler.









Mehmet Bey sevdiğimiz bir kardeşimiz ama havanda su dövmek zorunda kalıyor. Çünkü hukuk ve adalet meseleleri kendi kontrolünde değil. Memlekette hukuk bu kadar haksızlıklı oluyor. Bu kadar yanlış yapılıyor. Montör edebileceği bir alan değil. Adalet ve eşitlik ilkesi olmayınca da ekonomi olmuyor. On ay geçti on ay. Yapılanlar nedir? Vergi artışı, faiz artışı. Sonuçlar nedir? Enflasyonda artış ve yoksulluk. Atılan adımlara bakın. Faiz artışı, vergi artışı. Sonuçta hayat pahalılığı ve yoksulluk.





Oluyor mu? Olmayacak da üzülerek söylüyorum. Olmayacak. Bizim yakın arkadaşımızın 10 tane Nobel ödüllü iktisatçıyı getirsinler, bu ülkenin ekonomisi başına koşsunlar, yapamazlar. Çünkü ülkenin başında Erdoğan zihniyeti olduğu sürece, keyiflilik olduğu sürece, ‘Ben hukuk tanımam, aklıma geleni yaparım kimse de ona hesap soramaz.’ zihniyeti bu ülkenin başında olduğu sürece bu ülkenin sorunlarını çözmek asla mümkün olmayacak. Siyasette kolay kolay asla ifadesini kullanmamak lazım. Biz bu işi çok yaptığımız için, yıllarca yaptığımız için içini de bildiğimiz için bunu rahatça ifade edebiliyoruz.”









"HUKUK, ADALET OLMAYINCA EKONOMİDE DİKİŞ TUTTURAMAZSINIZ"

"'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes bizim eşit vatandaşımızdır ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesi biz aynı samimiyetle kucaklarız.' diye yola çıktık. İnsan olmaktan kaynaklanan her türlü hakkı bütün vatandaşlarımız doyasıya yaşamalıdır. Devletin de asli görevi vatandaşlarımıza insan onuruna yaraşan bir hayat hakkı tanımaktır. Herkesin yaşam tarzı, dini inancı kendisinedir ve devletin görevi onu olduğu gibi korumaktır. Bu düşüncelerle yola çıktık.









Parti programımız ilk özgürlüklerle başlar. Tam 4 sene önce yayınladığımız program hala geçerlidir. Parti programımız değerini yitirmeyen bir programdır. İlk bölüm özgürlüklerle başlar. İfade özgürlüğü, inanç özgürlüğü, kültürel özgürlükler, basın özgürlüğü..Daha sonra hukuk ve adaletin öneminden başlar. Ekonomi, parti programımızın ortasında yer alır. Çünkü biz biliyoruz ki özgürlük olmayınca, hukuk, adalet olmayınca ne yaparsanız yapın ekonomide dikiş tutturamazsınız."





"DİSİPLİN SÜREÇLERİMİZİ BAŞLATACAĞIZ"

Yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını ifade eden Babacan, parti olarak iki sene önce yerel yönetimler ve şehircilik eylem planını açıkladıklarını belirtti.





Bu planda bütün detayları ortaya koyduklarını dile getiren Babacan, "Bununla da kalmadık, DEVA belediyeciliğinde etik kurallar bildirgesini açıkladık. Bu Türkiye'de bir ilk. Bütün adaylarımız bunu imzalıyor, ondan sonra adayımız oluyorlar. Çünkü belediye mevzuatı esnek. Genel merkezimizden bütün belediye başkanlarımızı sürekli izleyeceğiz, denetleyeceğiz ve bu ilkelerle ilgili herhangi bir sapma olursa derhal gereğini yapacak, disiplin süreçlerimizi başlatacağız." ifadelerini kullandı.





Babacan, belediyeciliği hem düzgün hem etkin yönetim olarak gördüklerini belirtti.





"Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarımız tamam. 500 projelik bir havuzumuz oluşturuldu. Tüm Türkiye'nin ihtiyacı olan 500 belediye projesi. Bunu bütün adaylarımıza gönderdik. Adaylarımız bu projeler içerisinden kendi ilçeleri veya illeri için uygun olan projeleri seçtiler, milletimizin karşısına projelerle beraber çıktılar." diyen Babacan, her adaylarının ayrı broşürleri olduğunu, vatandaşların karşısına yerel sorunlarla ilgili farklı çözümlerle çıktıklarını kaydetti.