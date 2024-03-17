Trafik ışıklarına bir yenisi mi ekleniyor: Beyaz ışık

ABD'de yapılan bir araştırma, otonom (çevresini algılayabilen ve çok az insan girdisi veya hiç girdi olmadan hareket edebilen bir otomobil türü) ve elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla trafik lambalarına beyaz renk eklenmesi gerektiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, beyaz ışık trafik sorunlarını büyük ölçüde çözecek.

Üniversite akademisyenleri, mevcut trafik lambalarına yeşil, sarı ve kırmızı renklere ek olarak 'beyaz'ın da eklenmesi gerektiğini belirtiyor.





HalkTv'nin haberine göre, 'beyaz ışık'ın trafik akışının yüzde 25 oranında iyileştirebileceği, gecikmeleri yüzde 90'a kadar azaltacağı, yakıt tasarrufu sağlayacağı ve daha az çevresel kirliliğe sebep olacağı düşünülüyor.









BEYAZ IŞIK NASIL ÇALIŞACAK?

-Beyaz ışık, otonom araçlara ve elektrikli araçlara öncelik tanıyacak.





-Bu araçlar, beyaz ışığı gördüklerinde kendi aralarında koordine olarak kavşaktan güvenli şekilde geçebilecekler.





-Beyaz ışık, sürücülere de "dikkatli olun" anlamına gelecek.





PİLOT UYGULAMA

Beyaz ışığın gerçek hayatta nasıl işleyeceğini test etmek için bir pilot uygulama planlanıyor. Uzmanlara göre, beyaz ışığın trafik ışıklarına eklenmesi, gelecekteki trafik akışını daha güvenli, daha verimli ve daha çevre dostu hale getirebilir.









Beyaz ışığın yayalara nasıl bir etkisi olacağı ise henüz net değil. Uzmanlara göre, beyaz ışığın tüm kavşaklara uygulanması zaman alacak. Bu sistemin maliyetinin de dikkate alınması gereken bir faktör olacağı vurgulanıyor. Bu gelişmenin, trafik ve ulaşım akışını nasıl etkileyeceği ve yayalara nasıl bir etkisi olacağını ise önümüzdeki yıllarda görebileceğiz.