Galatasaray transferleri peş peşe açıkladı

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama Alexandru Cicaldau transferi için Universitatea Craiova ile görüşmelere başlandığı Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"08.07.1997 doğum tarihli Alexandru Cicaldau'nun transferi konusunda Romanya'nın Universitatea Craiova Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Bu açıklamanın ardından Sarı-kırmızı kulüp iki transferi daha resmen açıkladı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada 20 yaşındaki sağ bek Sacha Boey ve serbest oyuncu statüsündeki sol bek Patrick Van Aanholt ile görüşmelere başlandığı belirtildi.





Açıklama şu ifadeler yer aldı:





“13.09.2000 doğum tarihli Sacha Boey’in transferi konusunda Fransız Stade Rennais FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”





"Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır."







