Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'a Avrupa Ligi müjdesi /25 Temmuz 2021 18:24

Galatasaray'a Avrupa Ligi müjdesi

PSV'ye 5-1 yenilen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Galatasaray'ın UEFA'daki rakibinden ise müjde geldi.

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Galatasaray'ın, PSV'ye elenmesi durumunda Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı St. Johnstone, İskoçya Hükümeti'nden bu eşleşmenin iç saha maçını evinde, dış saha karşılaşmasını da Türkiye'de oynamak için izin aldı.

Türkiye, Britanya'nın corona virüs sebebiyle seyahat kısıtlamalarında kırmızı listede bulunuyor. Britanya'ya giren ya da çıkan herkesin 10 gün karantinada kalma zorunluluğu var.

Galatasaray, St. Johnstone ile rakip olursa deplasman taraftarı her iki maçta da olmayacak. Her iki kulüp için de maksimum 48 saat ülkede konaklama ve her bir seyahat için corona virüs testi
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