Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'a Seyrantepe'de Sivasspor şoku /01 Mayıs 2022 23:40

Galatasaray'a Seyrantepe'de Sivasspor şoku

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Seyrantepe'de Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 3-2 yenik ayrıldı.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray Seyrantepe'deki Türk Telekom Arena Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Galatasaray Gomis'in golüyle 1-0 öne geçti.

44. dakikada Demir Grup Sivasspor'da bu gole karşılık veren isim Yatabare oldu ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçın 49. dakikasında Ulvestad ile bir gol daha bulan Demir  Grup Sivasspor maçta 2-1 öne geçti.

58. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Gomis, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek skora bir kez daha dengeyi getirdi: 2-2.

Maçın 64. dakikasında Ahmet Oğuz'un golü Demir Grup Sivasspor'u bir kez daha öne geçirdi: 2-3.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele konuk ekip Demir Grup Sivasspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Bu sonuçla Demir Grup Sivasspor puanını 48'e çıkarırken, Galatasaray 47 ise puanda kaldı.

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