Samanyolu Haber /Gündem / Zelenski Erdoğan'a kırgın /02 Mayıs 2022 06:57

Zelenski Erdoğan'a kırgın

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Türkiye’ye kırgın olduğunu ifade etti.

SHABER3.COM

RİA Novosti haber ajansının aktardığına göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye’ye kırgın olduğunu ifade etti.

Sputnik'in haberine göre Zelenski, Yunan ERT televizyonuna demecinde, “Türkiye, bir yandan arabulucu rolü üstleniyor ve Ukrayna’yı mühim adımlar ile destekliyor, diğer yandan da, sözgelimi, turistler için, özel olarak Rusya’dan gidecek turistler için hazırlıklar yaptıklarını görüyoruz. Devlet Başkanı olarak söylemem gerekir ki dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, Türkiye’ye ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu durumu bu şekilde yönetemezsiniz, bu çifte standarttır. Bu hiç doğru değil. Türkiye’nin dikkatini buna çekmem de bundandır: Bana göre böyle davranamazsınız, doğruluktan yana mısınız, yoksa değil misiniz? Bir seçim yapmalısınız.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zelenski Erdoğan'a kırgın Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Ramazan Bayramı Mesajı

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Ukrayna'ya giden Angelina Jolie, sirenler çalınca apar topar tahliye edildi

Soylu'ya memleketinde tarihi şok!

Soylu'ya memleketinde tarihi şok!

Harun Tokak-Yusuf yavruları babalarını beklerken

Harun Tokak-Yusuf yavruları babalarını beklerken

ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planını vatandaş deşifre etti

ATV'nin otogardaki yoğunluk haberinin arka planını vatandaş deşifre etti

Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor

Rusya, “uçan mayınını” Ukrayna’da kullanıyor

Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı

Mikrofon açık kaldı AKP içerisindeki kavga ortaya çıktı

İsrail'deki havalimanında bomba paniği

İsrail'deki havalimanında bomba paniği

Bir ilk: Sürücüsüz ilerleyen metrobüs kazaya sebep oldu

Bir ilk: Sürücüsüz ilerleyen metrobüs kazaya sebep oldu

Barolar Birliği Başkanı Sağkan’dan KHK çıkışı

Barolar Birliği Başkanı Sağkan’dan KHK çıkışı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:18:12