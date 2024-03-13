Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan Ali Koç'a sert cevap /13 Mart 2024 22:48

Galatasaray'dan Ali Koç'a sert cevap

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki gerilim tırmanıyor... Ali Koç'un basın toplantısında yaptığı açıklamalara Galatasaray Kulübü resmi hesaplarından karşılık geldi.

SHABER3.COM

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un basın toplantısında yaptığı açıklamalara yönelik bir paylaşımda bulundu.

"TÜM YALANLARINI KAMUOYUNA ANLATMAK BİRİNCİ VAFİZEMİZDİR"

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"PSİKOLOJİDE YANSITMA: Kişinin sahip olduğu olumsuz duygularını ve kabul edilemez özelliklerini, karşısındakinde varmış gibi yaptığı savunma mekanizmasıdır.

TFF ve hakemler tarafından sürekli kollanarak, lehine verilen son saniye haksız penaltılar ve kırmızı kartlarla rakiplerinin puanlarını çalıp, kaygı ve korkuyla herkesi sindirmeye çalışan; daha 3 gün önce haksız hakem kararlarıyla kazanmasına rağmen, sürekli mağdur edebiyatı yapanların, mahcup olup sessiz kalması gerekirken; kazanmak için her yol mübah anlayışıyla, Trabzonspor maçında puanları bir kez daha gasp etmek için yaptığı, yalan ve iftiralarla dolu açıklamalarını onlar adına utanarak esefle izledik. Gözünü kırpmadan yalan söyleyen bu kişinin tüm yalanlarını kamuoyuna anlatmak birinci vafizemizdir."
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