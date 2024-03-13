Samanyolu Haber /Dünya / Londra merkezli Statewatch’tan ‘Yalçınkaya’ raporu /13 Mart 2024 22:44

Londra merkezli Statewatch’tan ‘Yalçınkaya’ raporu

Londra merkezli insan hakları örgütü Statewatch tarafından çarşamba günü yayınlanan yeni bir rapor, Türk yetkililerin ByLock kullandıkları gerekçesiyle Gülen hareketi üyelerine yönelik soruşturmalarında gerçekleştirdiği sistematik insan hakları ihlallerini ortaya koyuyor.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Londra merkezli insan hakları örgütü Statewatch, Türk yargısının gerçekleştirdiği sistematik insan hakları ihlallerini ortaya koyan yeni bir rapor yayınladı.

Gülen hareketi, Türk hükümeti ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından başarısız darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanıyor. Ancak hareket darbe girişiminde veya herhangi bir terör faaliyetinde yer aldığını kabul etmiyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Eylül ayında verdiği dönüm noktası niteliğindeki bir kararla, Türkiye’nin ByLock bağlantılı hak ihlallerinin doğası gereği sistematik olduğu sonucuna vardı.

Dr. Emre Turkut ve Brüksel merkezli avukat Ali Yıldız tarafından hazırlanan yeni rapor, AİHM’nin kararını analiz ediyor ve Türk yetkililere tavsiyelerde bulunuyor. Bu tavsiyelerin arasında en önemlisi, ByLock delillerinin yeniden değerlendirilmesi, dijital delillerin işlenmesindeki kusurların giderilmesi ve Türk yargısının bağımsızlığının yeniden tesis edilmesi ihtiyacıdır.

Rapor aynı zamanda ByLock verilerinin Türk yetkililer tarafından yapılan resmi analizini de araştırıyor ve kayıtlardaki çok sayıda tutarsızlığı ortaya çıkarıyor.

Rapor, kullanıcıların oturum açmadan gönderilen mesajların ve zaten oturum açmış veya kapalıyken oturum açma veya kapatma gibi kronolojik olarak anlamsız günlük verileri gibi sorunlara işaret ediyor.

Rapora göre, bu anormallikler veri toplama ve işleme yöntemlerindeki temel kusurlara işaret ediyor ve ByLock’un ceza davalarında delil olarak kullanılmasının güvenilirliği konusunda şüphe uyandırıyor.

Ceza davalarında şifreli mesajlar gibi dijital delillere olan güven dünya çapında artıyor. Raporda, bu tür delillerin kullanımının adil yargılanma hakkına ve insan hakları standartlarına uygun olmasının sağlanmasının önemi vurgulanıyor.

Raporun yazarlarından Dr. Turkut, “Bulgularımız, adil yargılanma haklarının güvence altına alınması ve insan hakları standartlarının desteklenmesi için Türk yargı sisteminde acil reformlara ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor” dedi.

Rapor aynı zamanda Türk makamları tarafından elde edilen ByLock verilerinin bütünlüğüne ilişkin endişeleri de dile getirerek, resmi olmayan kurtarma araçlarının kullanıldığını ve standartlaştırılmış bir adli tıp prosedürünün bulunmadığını vurguluyor.

Uzmanlar, dijital delillerin ele geçirilmesi, çıkarılması ve analizine ilişkin ayrıntılı dokümantasyon eksikliği nedeniyle verilerin güvenilirliğini sorguluyor. Bu şeffaflık eksikliği, ByLock kanıtlarının doğruluğu konusunda şüphe uyandırıyor.

Statewatch direktörü Chris Jones, “Bu rapor… Mahkemenin ceza davalarında dijital delillere ilişkin tutumunun değerli bir analizini sunuyor; bu durum Türkiye’de haksız mahkûmiyetle karşı karşıya kalanlar için çok değerli, ancak Avrupa’daki diğer birçok ülke için de geçerli” dedi.
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