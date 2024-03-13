Vatandaş yaklaşan fırtınaya önlem alıyor: Kuyumcularda altın kalmadı

Konuyla ilgili Ekonomi gazetesine açıklama yapan İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Darphane yönetiminin de sorunların farkında olduğunu belirterek, toplantının ardından cuma ve cumartesi günleri Darphane’nin fazla mesai yaptığını, pazartesiden itibaren de üretimde çift vardiyaya geçildiğini söyledi. Atayık, “Haziran ayında Kartal’daki fabrikanın devreye alınmasıyla kuyumcuların tüm altın talepleri karşılanabilecek” dedi.





Gram altın fiyatları ons altın fiyatlarının artması ile 2 bin 200 TL sınırını aşarak rekor kırmış, bu da talebin artmasına yol açmıştı. İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, “Kapalıçarşı, Kuyumcukent, semt kuyumcuları ve iletişim halinde olduğumuz Türkiye’nin diğer illerindeki kuyum işletmelerinin de aynı şekilde etkilendiği ve yoğunluk yaşandığı gözleniyor” dedi.





Tüketicilerin düğün/dernek ve özel talepleri dışında, trendin sarrafiye ürünler bazında geliştiğini dile getiren Atayık, özellikle yatırım ürünlerine talebin fazla olduğunu belirterek, bu durumun, aynı zamanda Darphane üretimine de yansıdığını dile getirdi. Atayık’ın verdiği bilgilere göre gram ve adet bazında altın üretiminde pandemi dönemi hariç, her yıl, bir önceki yıla göre yüzde 100 artış yaşanıyor.





Son verilere göre de yarımlık, birlik, iki buçukluk ve beşlik Cumhuriyet ziynet altını üretimi şubat ayında 2 milyon 789 bin 487 adete çıkarak geçen yıl mayıs ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu. Artan üretime rağmen birçok ilde fiziki altın arzında hala sıkıntı yaşandığı belirtiliyor. Atayık, “Birçok ilde fiziki altın bulmak konusunda sorun olduğu yönündeki tespitler, vatandaşların sahip olduğu altını bozdurma yönünde irade göstermedikleri, aksine kolay erişilebilir Darphane basımı sarrafiye ürünlerine talebin arttığı şeklinde” dedi.





Bold Medya'da yer alan habere göre Altın fiyatlarında meydana gelen artışın fiziki altın talebine yansıması, arz-talep dengesini bozdu. Kuyumcuların artan altın talebine yetişemeyince darphane vardiya sayısını ikiye yükseltti. Vatandaşın elindeki TL’yi KKM’den gelen parayı altına yatırması nedeniyle kuyumcularda altın kalmadı. Harekete geçen İstanbul Kuyumcular Odası, Darphane Genel Müdürü ve yöneticileri ile bir araya geldi.Kapalıçarşı’da dükkanı olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, geçen hafta arzın hayli sıkıntılı olduğunu belirterek, “Talep de yüksekti. Haftaya yeni başladık, ramazanın da etkisi var ama arz da yok şu an. Ürün bulunamıyor” dedi. Yıldırımtürk, şu ifadeleri kullandı: “Ramazan rehaveti tüm piyasalarda olduğu gibi bizde de var. Piyasa yarından sonra kendini bulur ancak fiyat konusunda bir düzeltme bekleniyor. Bir taraftan da döviz fiyatları seçimden sonra çok yükselir düşüncesi ile TL’den ve KKM’den kaçanlar altına yöneliyor. Bu anlamda altın talebi daha fazla.”