Birleşik Krallık’tan diyalog gönüllüsü Günaydın’a ‘High Sheriff’ unvanı

İngiltere’de kültürler arası diyalog faaliyetlerinde bulunan Dialogue Society Vakfı’nın gönüllülerinden Mahmut Günaydın, topluma yaptığı olağanüstü katkılardan dolayı ‘High Sheriff (Yüksek Şerif)’ unvanına layık görüldü. Bin yıllık geçmişe sahip bu unvan İngiltere Krallığı tarafından siyaset dışı hizmetlerde bulunan, yaşadıkları veya çalıştıkları topluluklara önemli katkılar sağlayan kişilere ödül olarak veriliyor.







Kraliyetin Oxfordshire Temsilciliği’ne bağlı jüri ‘Bir Nohutun Hayatı’ isimli projesi sebebiyle söz konusu ödül için bu yıl Günaydın’ı seçti. Günaydın, ödülünü dün akşam Oxfordshire Kraliyet Temsilcisi Marjorie Glasgow’un da katıldığı bir törende aldı. Ödül takdimi sırasında konuşan Glasgow, Günaydın’ın hayata geçirdiği faaliyetlerin tüm bölge çapında yayılması gerektiğini ifade ederek bu konuda elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi.





Dialogue Society gönüllüsü Mahmut Günaydın, bir süre önce Oxford bölgesinde ‘Bir Nohutun Hayatı’ adlı projeyi başlamıştı. Farklılık, eşitlik ve kapsayıcılığı teşvik eden proje ‘demokrasi, hukukun üstünlüğü, bireysel özgürlükler ile farklı inanç ve düşüncelere karşı saygı-hoşgörü’ gibi temel Britanya değerlerini de destekliyor. Proje kapsamında yaklaşık 2.000 ilkokul ve ortaokul öğrencisine ulaşan Günaydın bu değerlerin tanıtılmasına öncülük etti. Oxford Akademisi, Matthew Arnold, John Henry Newman Akademisi, St. Frideswide ve St. Swithun's İlkokulları gibi kurumlarla işbirliği içinde yürütülen çalışmalar, çocukların yenilikçi düşüncelerini harekete geçirerek toplumda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.



Mahmut Günaydın ayrıca, Oxford bölgesindeki hayır kurumu, sivil toplum örgütü ve paydaşlarının aralarında bulunduğu 75’e yakın kuruluşu bir araya getiren Ramazan ve Noel etkinlikleri düzenledi. Bu programlar vesilesiyle toplum içinde barış, birlik ve karşılıklı anlayışın pekiştirilmesine katkı sağladı. Günaydın, 2 yerel kilise ile birlikte ayda bir düzenlenen ‘Kutsal Kitap Okumaları’ etkinliği sayesinde de farklı inanç topluluklarından bireylerin dostluk kurmalarına zemin hazırladı. Söz konusu projeler, farklı toplulukların bir araya gelerek daha güçlü bir toplum oluşması yolunda önemli roller oynuyor.





Yürüttüğü bu etkileyici çalışmalarla toplumda önemli bir değişim ve birlik ruhu oluşturan Günaydın'ın ‘High Sheriff’ ödülüne layık görülmesi, bölgede çeşitliliğin ve kapsayıcılığın önemine vurgu yapıyor.