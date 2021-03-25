Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'dan ayrılan Belhanda’nın talipleri arttı! /25 Mart 2021 20:37

Galatasaray'dan ayrılan Belhanda’nın talipleri arttı!

Galatasaray'dan ayrılan Younes Belhanda için Valencia, Sevilla ve Real Betis'in devrede olduğu belirtildi.Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçın ardından zemin konusunda yönetimi eleştiren ve sonrasında sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'ya bir talip daha çıktı.

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İspanya basınında yer alan habere göre; La Liga ekiplerinden Valencia, Younes Belhanda'yı kadrosuna katmak istiyor.Haberde; Valencia'da teknik direktör Javi Garcia'nın da Faslı yıldızın transferine onay verdiği belirtildi.

Belhanda için daha önce Sevilla ve Real Betis'in devreye girdiği hatırlatıldı.Galatasaray'a 2017-2018 sezonunun başında gelen ve iki lig şampiyonluğu yaşayarak takıma 131 maçta 22 gol ve 26 asistlik katkı yapan Belhanda, stat zemini hakkında yönetime yaptığı eleştiri sonrasında takımdan gönderilmişti.

Belhanda, Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrası yayıncı kuruluşa şu açıklamayı yapmıştı:

"Saha zemini elbette bizi etkiliyor. Biz Galatasaray’ız. Normal olarak, Galatasaray yöneticilerinin bir çözüm bulması lazım. Bizlerin futbol oynadığımızı biliyorlar. Pas vermeyi, pasları ikilemeyi seven insanlarız. Bir çözüm bulmalısın. Hiç durmadan Twitter ve Instagram’da kendini seyretmemek, basında olup bitenlere bakmamak lazım. Gel statla ilgilen. Sahada mücadele eden, oynayan biziz. Dolayısıyla hafta sonu oynayabilmemiz için her şeyi yapmaları ve oynamak için iyi koşulları sağlamaları gerekiyor. Antrenman merkezimiz bile buradan daha iyi. Bu normal mi? Üstelik her gün Florya’da antrenman yapıyoruz ve Florya’daki saha buradakinden daha iyi. Bu normal mi? Bu normal değil."
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