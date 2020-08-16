Galatasaray'ın yıldız ismi ABD yolcusu

Gelecek sezon kalıp kalmayacağı merak konusu olan Falcao için Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Falcao'nun maaşında indirime gitmeyi kabul ettiğini ve 34 yaşındaki golcünün önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giyeceğini açıklamıştı.







Falcao'nun ise planlarının farklı olduğu ileri sürüldü. Galatasaray'da geçen sezon beklentileri karşılayamayan Radamel Falcao'nun Ocak ayında MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olacağı iddia edildi.





İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Radamel Falcao'nun sezona Galatasaray'da başlayacağı belirtilirken Amerika Ligi MLS'te sezon başına denk gelen Ocak ayında Kolombiyalı yıldızın MLS ekibi Inter Miami'ye transfer olacağı iddia edildi.





Falcao'nun planının sezona Galatasaray'da başlayıp form tuttuktan sonra Ocak ayında Inter Miami'ye imza atacağı ifade ediliyor.





Inter Miamili bir grup Kolombiyalı taraftar ise kulüpten bağımsız olarak bir süre önce 9 numaralı Falcao formaları yaptırarak bu transferi ne kadar istediklerini göstermişti.