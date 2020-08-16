Samanyolu Haber /Dünya / İspanya'da Covid-19 kabusu geri döndü /16 Ağustos 2020 18:52

İspanya'da Covid-19 kabusu geri döndü

Korona virüsü salgınını en sert geçiren ülkelerden biri olan İspanya'da kâbus yeniden başladı. Vaka sayılarının giderek artması üzerine restoran ve barların kapanış saatleri erkene çekildi. Birçok yerel yönetim de kendi kısıtlama kararlarını almaya başladı.

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İspanya’da korona virüsü vakalarının yeniden yükselişe geçmesi üzerine tedbirler yeniden sıkılaştırılıyor. Ülke çapındaki var ve restoranlara gece 01.00’da kapanma zorunluluğu getirilirken, sosyal mesafeyi korumanın zor olduğu kamusal alanlarda sigara içmek yasaklandı.

Son iki haftada 10 bin 800’den fazla kişinin pozitif çıkdtığı başkent Madrid’de, riskli bölgelerde asemptomatik vakaların yakalanabilmesi için rastgele test yapılacağı açıklandı. Vaka sayılarının her 100 bin kişide 181’e yükseldiği Bask bölgesindeyse yarından itibaren acil durum ilan edilecek. Bu gelişme, yetkililere gerekli gördükleri takdirde kamusal etkinlikleri kısıtlama ve bulaş oranının yüksek seyrettiği yerlerde karantina ilan etme konusunda yasal zemin sağlayacak.

İspanya’da son günlerdeki vaka artış hızı, Avrupa’daki en yüksek seviyeye çıkmış durumda. Kıtada en sert sokağa çıkma tedbirlerini uygulamış ülkelerden biri olan İspanya’da, gelinen noktada her 100 bin kişide 116 pozitif vaka olduğu hesaplanıyor. Aynı oran Fransa’da 41, İngiltere’de ise 19. Madrid ve Katalonya’nın ise en çok etkilenen iki bölge olduğu belirtiliyor. Katalonya’da son 24 saatte 1044 yeni vaka tespit edildi ve 13 kişi koronadan öldü.

İngiltere ve Almanya da İspanya’ya yeni seyahat kısıtlamaları getirdi.
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