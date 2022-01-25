Samanyolu Haber /Gündem / Galatasaraylı yıldız isimle ilgili soruşturma açıldı /25 Ocak 2022 21:34

Galatasaraylı yıldız isimle ilgili soruşturma açıldı

Ülkesi Mısır'da kendisinin yerine arkadaşını sınava soktuğu belirtilen Mostafa Mohamed ile ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Afrika Uluslar Kupası için devre arasında Galatasaray'dan Mısır Milli Takımı'na katılan Mostafa Mohamed'in başı derde girdi. Yıldız golcü, girmesi gereken sınava arkadaşını soktu. Mostafa Mohamed'in arkadaşı, Kahire yakınlarındaki Gize'de gözatına alındı.

Shabramant'ta yer alan bir kurumda ikinci yılında olan Mostafa Mohamed dün gerçekleştirilen sınava giremedi. Mısırlı golcü kendisinin yerine arkadaşını gönderdi. Durumu fark eden güvenlik görevlileri, Mostafa Mohamed'in arkadaşını fark edince gözaltına aldı ve durum hakkında rapor hazırladı.

Al-Masry Al-Youm'un aktardığı haberde Mostafa Mohamed'in arkadaşı olayı kabul etti. Mısırlı golcünün arkadaşı, amacını Mostafa Mohamed'in akademik hayatına katkıda bulunmak için yaptığını açıkladı.

Yarın Fildişi Sahili ile karşılaşacak Mısır'da Mostafa Mohamed'in maç öncesi olayı öğrenen ve stres yaşadığı belirtildi. Turnuvanın ardından Yüksek Eğitim Kurumu, Mostafa Mohamed'le ilgili gereken teması kuracak ve yeni sınav tarihi için bilgilendirme yapacak.
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