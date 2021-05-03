Gazeteci Levent Gültekin'e saldıranlar serbest bırakıldı

25 kişi tarafından saldırıya uğrayan gazeteci Levent Gültekin'in saldırı davası bugün görüldü.
Bakırköy Adliyesi'nde gerçekleşen duruşmada hakim, Gültekin'e saldırıda bulunan 2 kişinin serbest bırakılmasına karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Halk TV'de yayınlanan İki Yorum programının yorumcularından Levent Gültekin, 8 Mart’ta İstanbul Bakırköy Meydanı'nda Halk TV binasının önünde yaklaşık 25 kişilik kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğramıştı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada 3 kişinin kimliği tespit edilmişti. Söz konusu kişiler yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyede savcılığa ifade veren 3 şüpheliden 1'i Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklanmıştı.