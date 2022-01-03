Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Murat Yetkin, Millet İttifakı'nın adayını ne zaman açıklayacağını yazdı /03 Ocak 2022 15:06

Gazeteci Murat Yetkin, Millet İttifakı'nın adayını ne zaman açıklayacağını yazdı

Gazeteci yazar Murat Yetkin, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili tarih verdi. Yetkin, "İktidar seçim ilan etmedikçe muhalefet aday açıklamayacak" dedi.

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Gazeteci yazar Murat Yetkin, Yetkin Report adlı sitesinde "İktidar seçim ilan etmedikçe muhalefet aday açıklamayacak" başlıklı bir yazı yayımladı.

Yetkin yazısında, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklamak için, iktidarın seçim ilan etmesini beklediğini öne sürdü.

Yetkin, "Ankara’da siyasi denklem az çok belli oldu: iktidar seçim ilan etmedikçe muhalefet aday açıklamayı olabildiğince geciktirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

"Öte yandan ekonomik durumun düzeleceği umutları birbiri ardına 'program' diye açıklanan tepkisel hamlelerle zayıflıyor. Daha 20 Aralık’ta can havliyle ilan edilen yabancı döviz kuruna bağlı Türk lirası hesabının yerini yakında enflasyona bağlı hesabın ilan edileceği 'program' haberleri çıkmaya başladı. İktidarın erken seçim çağrılarına dayanma gücü, psikolojik operasyonlardan siyasi muhalefeti polis ve yargı gücüyle susturma gücüne bağlı halde geliyor. Muhalefetin dayanma gücüyse iktidarın çekim alanından uzaklaşan ama henüz kopmayan seçmeni kendisine çekme yetenek ve gücüne bağlı. Aday tartışması bunun bir parçası. Oyun daha yeni başlıyor."
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