'Gaziantep’in yandaş inşaat devi firarda'

Abdullah Devrim Sever’in AKP’den 2018'de Gaziantep milletvekilliğine, 2019'da ise Nizip Belediye Başkanlığına aday olduğuna dikkati çeken Saymaz, Furkan Apartmanı soruşturmasında tutuklu olan üç kişiden biri olan Faik Öğüt’ün de 014-2019 yılları arasında Nizip'te AKP’den belediye meclis üyesi olmasına işaret etti.



Saymaz, “AK Parti bağı tesadüf müdür? Asla! Çünkü depremin vurduğu hemen her şehirde yıkılan binaların enkazından, sırtlarını AK Parti'ye dayamış müteahhitler çıkıyor. Zayıf olanlar, Öğüt'ler gibi içeri atılıyor. Güçlüler ise Sever'ler gibi kararı önceden haber alıp kaçıyor” diye yazdı.