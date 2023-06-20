Samanyolu Haber /Politika / 'Gaziantep’in yandaş inşaat devi firarda' /20 Haziran 2023 08:11

'Gaziantep’in yandaş inşaat devi firarda'

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, 6 Şubat depremlerinde “beton dayanım düşüklüğü ve taşıyıcı sistemdeki bozulma ile eklentiler” nedeniyle Gaziantep’te yıkılarak 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı’nı yapan Hasan Sever İnşaat’ın sahipleri Hasan Hüseyin ve Abdullah Devrim Sever kardeşlerin kayıplara karıştığını yazdı.

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Abdullah Devrim Sever’in AKP’den 2018'de Gaziantep milletvekilliğine, 2019'da ise Nizip Belediye Başkanlığına aday olduğuna dikkati çeken Saymaz, Furkan Apartmanı soruşturmasında tutuklu olan üç kişiden biri olan Faik Öğüt’ün de 014-2019 yılları arasında Nizip'te AKP’den belediye meclis üyesi olmasına işaret etti.

Saymaz, “AK Parti bağı tesadüf müdür? Asla! Çünkü depremin vurduğu hemen her şehirde yıkılan binaların enkazından, sırtlarını AK Parti'ye dayamış müteahhitler çıkıyor. Zayıf olanlar, Öğüt'ler gibi içeri atılıyor. Güçlüler ise Sever'ler gibi kararı önceden haber alıp kaçıyor” diye yazdı.
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