HalkTV yazarı Mehmet Tezkan, iktidarın ekonomiyi kurtarmak için bir dizi önlem alacağını, faiz artışının önemli bir gösterge olacağını belirterek, "Neyin göstergesi… Ortodoks ekonomiye geçiş sert mi olacak, yumuşak mı? Bunun göstergesi. Şurası belli ağır bedel ödeyeceğiz, epistemolojik kopuş burnumuzdan fitil fitil gelecek. Yapılacak bir şey yok, heterodoks politikanın faturası kabarık!..



Merkez Bankası Para Kurulu yüksek faiz artışına giderse, politika faizini yüzde 25’lerin üzerine çıkarırsa belli ki frene sert basacaklar… Bu da işsizlik demek… Ayrıca KDV ve ÖTV artışıyla iğneden ipliğe her mala zam demek" diye yazdı.



Merkez Bankası'nda faizi artıracak ekibin, aynı zamanda faizleri yüzde 8,5'e düşüren ekip de olduğunu kaydeden Tezkan, "Duyan tuhaf bi durum diyor… Ama burası Türkiye… Burası tuhaflıklar ülkesi… Her konuda rasyonel tavır, rasyonel politika beklemek irrasyonellik oluyor…



Dün faizi jet hızıyla indirenler bugün jet hızıyla çıkarabilir! Nasıl dün Heterodoks Nebati’ye övgü yağdıranlar bugün Ortadoks Şimşek’i alkışlıyorsa, yüksek faiz artışı şart diye yazılar yazıyorlarsa, ekonomi rasyonel çizgiye oturdu diyorlarsa…



Bunu sıkılmadan, utanmadan yapıyorlarsa… Para Kurulu üyeleri de aynısını yapar. Kimseye tuhaf gelmez" ifadelerini kullandı.