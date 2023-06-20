Otobüs ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 28 yaralı

Habertürk'ün aktardığına göre Antalya'dan Adana istikametine giden Zümrüt Turizm firmasına ait Mehmet Nas idaresindeki otobüs, D-400 kara yolu hal kavşağında, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı.









Mersin'in Tarsus ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.Savrulan otobüs, yol kenarındaki dorseye çarpıp dere yatağına devrildi.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otobüs sürücüsü Nas'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan kamyon şoförü ve otobüsteki 27 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.