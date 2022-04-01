Samanyolu Haber /Gündem / Gaziantep'teki patlama caddeyi savaş alanına cevirdi /01 Nisan 2022 10:28

Gaziantep'teki patlama caddeyi savaş alanına cevirdi

Gaziantep'te işlek caddelerinden birinde bir lokantada bulunan tüpler, kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle patladı. Tüplerin patlamasıyla cadde adeta savaş alanına döndü. Lokantada bulunan 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'teki patlama caddeyi savaş alanına cevirdi


Gaziantep'te işlek caddelerinden birinde bir lokantada bulunan tüpler, kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle patladı. Tüplerin patlamasıyla cadde adeta savaş alanına döndü. Lokantada bulunan 2 kişi yaralandı. 

Gaziantep'te bugün sabah saatlerinde yaşanan patlama büyük panik yarattı. Mevlana Mahallesi'nde bulunan bir lokantadaki tüpler bir anda patladı. Patlamanın etkisiyle tüm mahalle halkı ayağa kalktı. Lokantadaki tüpler, kimsenin olmadığı sırada bilinmeyen nedenle patladı. Büyük bir gürültüyle peş peşe yaşanan patlamalar, çevredeki ev ve işyerlerinde hasara neden oldu.

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