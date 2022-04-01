Ethem Sancak’tan Erdoğan'ı çok kızdıracak sözler: 'ABD’nin desteğiyle iktidara geldik'

Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği polemikte, AKP MKYK üyesi kimliğiyle siyasetin de içinde olduğunu söyleyen Ethem Sancak, partisiyle ilgili önemli açıklamada bulundu.







Daha önce “Erdoğan’ı gördükçe aşık oldum, böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında olabiliyor” açıklaması bulunan Ethem Sancak, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen ‘Türkiye’nin güvenliği ve NATO’ konferansına katıldı.





Ukrayna savaşının başlamasının ardından Rus televizyonuna konuşan Sancak, NATO’yu eleştirmişti. Rusya’da yayın yapan RBK televizyonuna 15 dakikalık bir röportaj veren Sancak, “Rusya Ukrayna meselesinde ana suçlu NATO’dur. NATO geçmişten gelen kanserdir, urdur. Teröristleri destekleyen, 2016’da darbeye kalkışan da NATO’dur. Yaptırımlara katılmayacağız çünkü Rusya düşerse Türkiye bölünür, Türkiye düşerse de Rusya için aynı şey geçerli” dedi.





Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Sancak konferansta ilginç ifadeler kullandı. AKP’nin iktidara gelişiyle ilgili Sancak, “Biz Amerikan’ın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. “One minute” olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık” dedi.





ŞEYTANİ ÖRGÜT

Türkiye’nin NATO ve Batı ile sürekli savaş halinde olduğunu iddia eden Sancak, ” Şimdi NATO’ya girdik ve 70 yıldır NATO’nun bekçisiyiz. NATO’nun bütün 70 yılı boyunca bu ülkeye verdiği tek bir katkı var mı? Tabanca yapmamıza izin vermediler. NATO bizim içimizde geçmişte kalan bir kanserdir. Türkiye kanserini yenmek istiyorsa kanserini yenmelidir. Geç bile kaldık. Biz çıkmasak da zaten onlar bizi atacak. Şu anda bize ambargo uyguluyorlar. Kendi savunma sanayimizi kendimiz yapmak istediğimiz için… Ben BMC’de Altay tanklarını yapmaya çalıştım. Her şey hazır. Motor yok. Motoru Almanlar verecekler ama Almanlar bunların korkusundan motoru vermiyorlar. NATO bu prangayı kırmamak için oluşturulmuş bir şeytani örgüttür” ifadelerini kullandı.





ADAM KESEN BİRÇOK ÜLKE İLE KARDEŞİZ

Sancak, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye, Rusya ve İran bir olalım; Amerika’yı Suriye’den çıkaralım. Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayalım. Tayyip Erdoğan ile Esad birbirine düşman diye Suriye ile Türkiye neden birbirine düşman olsun? Esad çok adam kesti. Biz adam kesen birçok ülkeyle kardeşiz. İsrail ile barıştık. İsrail ile barışan hükümet Esad ile niye barışmasın? Birleşik Arap Emirlikleri ile biz kanlı bıçaklıydık. Şimdi bizimle beraberler.”





UYGURLARIN REFAH SEVİYESİ YOZGAT’IN 3 KATI

Öğrencilerin Çin’in Doğu Türkistan’da cami kapattığı yönündeki eleştirisine ilişkin konuşan Sancak, “Öyle bir şey yok. Ben kendim gittim gördüm. Kapatılan tek bir cami yok. Uygur bölgesinde yaşayan Uygurların refah seviyesi bizim Yozgat’ta yaşayan insanlarımızın refah seviyesinden 3 kat daha yüksektir. Git gör. Bunlar Amerikan ajanlarının dezenformasyonudur. Batı medyası ve CIA’nın ajanlarıdır. Çok merak ediyorsanız sizi göndereyim. Bölge bölge, atlayın gidin. Başkalarının anlattıklarına bakmayın. Kendiniz gidin” dedi.