Gazze Şeridi'nde ölü sayısı 20 bini geçti

Bölgedeki Hamas hükümetinden yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana İsrail operasyonlarında ölenlerden yaklaşık 8 bininin çocuk ve 6 bin 200'ünün kadın olduğu belirtildi. Yıkılan bina enkazları altında da henüz ulaşılamayan binlerce ceset bulunduğu tahmin ediliyor.





Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün Gazze Şeridi'ndeki sağlık ekip şefi Chris Hook, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'nde acil servislerin tıklım tıklım dolu olduğuna işaret ederek "Doktorlar yerlerde cansız yatan çocuk bedenlerinin üzerinden geçerek ölmek üzere olan diğer çocukları tedavi etmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.





DW Türkçe'de yer alan habere göre BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail ile Hamas arasında ateşkes öngören karar tasarısıyla ilgili ABD'yi ikna çabaları sürerken Gazze Şeridi'nde İsrail operasyonlarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bini aştı.Hamas'ın son verilerine göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında yaralananların sayısı da 52 bin 586'ya ulaştı. Uluslararası yardım örgütleri uzun süredir bölgedeki sağlık sisteminin çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıyor.ABD merkezli hasar haritalama kuruluşu DDMG verilerine göre Gazze Şeridi'ndeki İsrail bombardımanlarında 95 bin ila 120 bin bina hasar görmüş ya da tamamen yıkılmış durumda. Kuruluşun raporunda, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki binaların yüzde 60 ila yüzde 72'sinin yıkıldığı ya da hasar gördüğü bildirildi.Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılarda İsrail verilerine göre bin 200'e yakın kişi hayatını kaybetmiş, 240 kişi rehin alınmıştı. Çatışmalarda ölenler ve halihazırda serbest bırakılanların ardından Hamas'ın elinde halen en az 109 rehinenin bulunduğu tahmin ediliyor.