Gazze'deki 'savaş cehenneminde' 20 bin bebek dünyaya geldi

'Akıl almaz zorluklar'

Meşal adlı Filistinli bir kadınla görüştüğünü aktaran Ingram, "Evleri bombalanmış ve eşi de birkaç gün boyunca enkaz altında kalmış. Kendisi bu sırada hamileymiş ama bebeği artık hareket etmez olmuş. (Görüştüğümüzde) aradan bir ay geçmişti, bebeğinin de öldüğünü söylüyordu ama hala tıbbi bakım bekliyordu." dedi ve ekledi:

"Annelerin ve bebeklerin acil insani ateşkese ihtiyacı var"

Gazze'de Mısır sınırına yakın Refah semtindeki bir hastanede hamile kadınların hizmet verilmeye çalışıldığını dile getiren Ingram, şöyle konuştu:

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail saldırıları altındaki Gazze'de savaşın başladığı 7 Ekim'den beri yaklaşık 20 bin bebeğin dünyaya geldiğini bildirdi.UNICEF Sözcüsü Tess Ingram, BM Cenevre ofisinde toplanan gazetecilere Umman'dan yaptığı açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle yerle bir olan kentte, savaşın başından bu yana yaklaşık 20 bin çocuğun doğduğunu söyledi."Bu, her 10 dakikada bir, bu korkunç savaşta bir bebeğin doğduğu anlamına geliyor" diyen Ingram, "Anne olmak, kutlanacak bir an olmalı ama Gazze'de bu, cehenneme teslim edilen bir başka çocuk demek. Bazı anneler kan kaybından ölürken yeni doğan bebeklerin acı çektiğini görmek geceleri hiçbirimizi uyutmamalı" sözleriyle anne ve çocukların içinde bulunduğu duruma dikkati çekti.Gazze Şeridi'ni ziyaret ettiğini aktaran Ingram, "kaosun ortasında kaldığını" belirttiği Filistinli kadınlarla yaptığı "yürek parçalayıcı" görüşmeleri anlattı."Meşal bana, bir bebeğin bu kabusun içinde doğmamasının en iyisi olduğunu söyledi."Ingram ayrıca, son sekiz hafta içinde altı ölü kadına acil sezaryen yaptığını söyleyen Vebda isimli bir hemşirenin de hikayesini anlattı."Filistinli anneler doğum öncesinde, doğum sırasında ve sonrasında yeterli tıbbi bakıma, beslenmeye ve korunmaya erişimde akıl almaz zorluklarla karşılaşıyor." diyen UNICEF Sözcüsü, "Gazze'deki hamile kadınların ve yeni doğanların durumu inanılır gibi değil ve bu durum yoğunlaştırılmış ve acil eylemler gerektiriyor." şeklinde konuştu.Halihazırda Gazze'deki bebek ölüm oranının bilinmediğini söyleyen Ingram, "Ancak şu anda çocukların bombalar ve mermilerin yanı sıra insani kriz nedeniyle de öldüğünü söyleyebiliriz." dedi."Aşırı kalabalık koşullar ve sınırlı kaynaklarla mücadele eden personel, anneleri sezaryen sonrası üç saat içinde taburcu etmek zorunda kalıyor. Ayrıca bu koşullar anneleri düşük, ölü doğum, erken doğum, anne ölümleri ve duygusal travma gibi risklerle karşı karşıya bırakıyor. Hamile ve emziren annelerle bebekleri, insani olmayan koşullarda ve derme çatma barınaklarda yaşıyor. Bu kişiler yetersiz besleniyor ve temiz suya erişemiyor. Bu durum, iki yaşın altındaki yaklaşık 135 bin çocuğu ciddi anlamda yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya bırakıyor. İnsanlık, normalin bu bozulmuş halinin daha fazla devam etmesine izin veremez. Annelerin ve yeni doğanların acil insani bir ateşkese ihtiyacı var."UNICEF, yaptığı açıklamalarda, Gazze Şeridi'ni 'dünyada çocuk olmak için en tehlikeli yer' olarak tanımlıyor ve kentteki çocukların hayat kurtaran desteğe ihtiyacının olduğunu belirtiyor.