Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'ye kurulacak 'yüzer liman'ı taşıyan gemi yola çıktı /11 Mart 2024 08:55

Gazze'ye kurulacak 'yüzer liman'ı taşıyan gemi yola çıktı

General Frank S Besson adlı gemi Virginia’daki askeri üsten denize açıldı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, geminin Başkan Biden’ın konuyla ilgili açıklamasından 36 saat geçmeden denize açıldığını kaydetti.

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Açıklamada lojistik destek gemisinin insani yardımın dağıtılması için geçici limanın kurulmasıyla ilgili ilk teçhizatları taşıdığı belirtildi.

Başkan Biden, Birliğin Durumu konuşmasında Gazze’ye insani yardımın ulaştırılması için liman kurulacağını açıklamıştı.

Gazze’de liman altyapısı bulunmuyor.

ABD ordusu bu konuda Kıbrıs Adası’ndan yararlanmak istiyor.

Güney Kıbrıs, İsrailli yetkililerin de dahil olacağı şekilde büyük kargoların incelenmesi sürecini yapmayı önermişti. Böylece Gazze’de güvenlik kontrolleri yapılmasına gerek kalmayacak.

Gazze’de yaşayan nüfusun çoğu evlerini terk etmek zorunda kaldı ve bölgeye çok az oranda yardım ulaştırılabiliyor.

Gazze, bölgede Hamas’ın kontrolü ele geçirdiği 2007’den bu yana denizden de İsrail ablukası altında.

Birleşmiş Milletler, Gazze’de açlığın nerdeyse kaçınılmaz olduğunu belirtiyor ve çocukların açlıktan öldüğünü kaydediyor.
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