Samanyolu Haber /Dünya / Biden: Netanyahu İsrail'e artık faydadan çok zarar veriyor /11 Mart 2024 08:49

Biden: Netanyahu İsrail'e artık faydadan çok zarar veriyor

Biden: Refah'ın işgali bizim için bir kırmızı çizgi ancak asla İsrail'e sırt çevirmeyeceğim. İsrail'in savunması halen kritik önemde.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söyledi.

Biden, MSNBC kanalına verdiği röportajda, Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılarının ve bu saldırılarda öldürülen 30 binden fazla sivilin sorumluluğunun ağır olduğunu söyleyerek, bu kadar insanın sadece "Hamas'ın peşinden giderek öldürülemeyeceğini" ifade etti.

Biden: İsrail'e destek devam edecek

"Başbakan Binyamin Netanyahu konusunda sizin kırmızı çizginiz nedir? Bir kırmızı çizginiz var mı? Örneğin Refah'ın işgali bir kırmızı çizgi olabilir mi?" sorusuna ise Biden, "Bu bir kırmızı çizgidir ancak asla İsrail'e desteği sürdüreceğim, İsrail'in savunulması halen kritik önemde." şeklinde yanıt verdi.

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Bununla birlikte Gazze'deki ölü sayısının "çok fazla" olduğunun da altını çizen Biden, Netanyahu hükümetinin, "sivillerin hayatını nasıl hedef almayacağı" üzerine ciddi şekilde odaklanması gerektiğini vurguladı.

Gazze’de ölenlerin sayısı 31 bini geçti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 156 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte 85 Filistinlinin ölümüne neden olduğu, can kaybının 31 bin 45'e yükseldiği aktarılan açıklamada, son saldırılarda 130 Filistinlinin yaralanmasıyla yaralı sayısının da 72 bin 654'e çıktığı kaydedildi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 72'sini çocuk ve kadınların oluşturduğunu belirten bakanlık, İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "8 katliam" gerçekleştirdiğini, ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğunu belirtti. İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.
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