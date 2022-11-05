Gece kulübünde çıkan yangında 15 kişi ölü

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi, Kostroma’daki "Polygon" isimli gece kulübünde çıkan yangın sonrası soruşturma başlattı.







Dün gece Kostroma'daki "Polygon" gece kulübünde büyük bir yangın çıktı. 3.5 bin metrekarelik alana yayılan yangında binanın çatısı çöktü. 250 kişi binadan tahliye edildi. Son verilere göre olay sonucunda 15 kişi hayatını kaybetti.





Rus basının yansıyan haberlere göre, gece kulübündeki bazı gençler arasında çıkan sözlü çatışmanın kitlesel bir kavgaya dönüştüğü ancak bu olayın yangınla alakasının olup olmadığının bilinmediği belirtiliyor. Görgü tanıklarına göre yangına bazı kişilerin kalabalığın içinde havai fişek patlatmasının olabileceği üzerinde duruluyor. Olaya ilişkin başlatılan geniş çaplı bir soruşturma devam ediyor.





samanyoluhaber.com/ Moskova