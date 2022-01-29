Samanyolu Haber /Politika / Gece yarısı kararnamesi ile geldi: TÜİK'te 'damat' dönemi! /29 Ocak 2022 10:49

Gece yarısı kararnamesi ile geldi: TÜİK'te 'damat' dönemi!

Gece yarısı kararnamesi ile görevden alınan TÜİK Başkanı Sait Dinçer'in yerine atanan Erhan Çetinkaya hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda “2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38’inci maddesiyle 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini yürütmek üzere görevlendirilen Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer’in bu görevi sonlandırılmış ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Erhan Çetinkaya atanmıştır” denildi.

AKP'Lİ BAŞKANIN DAMADI

Erhan Çetinkaya hakkında ortaya çıkan çarpıcı detayı gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından paylaştı. Yarkadaş, Çetinkaya'nın AKP'li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner'in damadı olduğunu duyurdu. Yarkadaş'ın paylaşımı şöyle oldu:

"TÜİK’te de damat dönemi!

TÜİK Başkanlığı’na atanan Erhan Çetinkaya BDDK Başkan Yardımcısı idi.

Çetinkaya’nın bir özelliği ise AKP’li Bayrampaşa Belediyesi Başkanı Atilla Aydıner’in damadı olması…

TÜİK’in Ocak enflasyonunu nasıl açıklayacağı şimdiden belli oldu."



ERHAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

1981 yılında Malatya'da doğan Erhan Çetinkaya, ilk, orta ve lise eğitimini Malatya'da tamamladı. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun olan Erhan Çetinkaya 2004-2005 yılları arasında Cybersoft Enformasyon Teknolojileri'nde analist ve proje mühendisi olarak çalıştı. 2005 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda göreve başlayarak 2012 yılına kadar Denetim ve Risk Yönetimi dairelerinde banka denetimi ve bankacılık mevzuatı konularında çalışan Erhan Çetinkaya, daha sonra ABD'de Duke Üniversitesi The Fuqua School of Business'tan MBA (İşletme Yüksek Lisansı) diplomasını alarak 2014 yılında tekrar BDDK'daki görevine döndü. 2015 yılında Risk Yönetimi Daire Başkanı olarak görevlendirildi. Eylül 2017'den Aralık 2019'a kadar Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'de Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdüren Erhan Çetinkaya 20 Aralık 2019 tarihinde BDDK Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.

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