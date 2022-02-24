Samanyolu Haber /Ekonomi / "Geçici olarak kaçınmanızı öneriyoruz” /24 Şubat 2022 21:13

"Geçici olarak kaçınmanızı öneriyoruz”

Rusya'nın devlet bankası VTB yönetimi tarafından bankanın kurumsal müşterilerine gönderilen mektupta "Dolar ve Euro cinsinden her türlü işlem ve takas yapmaktan geçici olarak kaçınmanızı öneriyoruz.” ifadelrinin yer aldığı belirtildi.

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Rusya'nın en büyük ikinci bankası olan devlet bankası VTB, kurumsal müşterilerinden ‘mevcut durum göz önüne alındığında riskleri en aza indirmek’ için ABD Doları ve Euro cinsinden işlemlerden kaçınmalarını istedi.

VTB’den kurumsal müşterilere gönderilen mektuplarda, “Mevcut durumda riskleri en aza indirmek amacıyla, VTB Bankası'nın kuruluşunuza sunduğu hizmetin bir parçası olarak dolar ve euro cinsinden her türlü işlem ve takas yapmaktan geçici olarak kaçınmanızı öneriyoruz” ifadesine yer verildi.

VTB tarafından müşterilere gönderilen bir mektupta, bankanın tüm hizmetlerinin devam ettiği belirtildi.
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